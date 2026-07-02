Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Καραϊσκάκη, με τη συνέντευξη Τύπου να αρχίζει στις 18:00 και να μεταδίδεται live από το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube.

Στις 22 Ιουνίου έγινε το πρώτο βήμα με την έγκριση των σχεδίων από τον Δήμο Πειραιά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα παρουσιάσει όλο το πλάνο για την επένδυση 250 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, η χωρητικότητα του οποίου θα είναι στους 50.000 θεατές.

Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ, όπως έχει ξεκαθαριστεί εξαρχής από την ΠΑΕ, θα καλυφθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.