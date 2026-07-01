Το νέο Καραϊσκάκη θα παρουσιάσει την Πέμπτη (2/7) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση από το κανάλι της ΠΑΕ στο Youtube.

Η ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει στους 50.000 θεατές, είναι η νέα μεγάλη επένδυση που έχει αποφασίσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ και στις 22 Ιουνίου έγινε το πρώτο βήμα με την έγκριση των σχεδίων από το Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά.

Σειρά, πλέον, παίρνει η παρουσίαση των σχεδίων για το νέο γήπεδο και θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (2/7, 18:00) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τον ΠΑΕ, ενώ η εκδήλωση θα προβληθεί και live στο Youtube, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι φίλαθλοι.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο, ιστορικό έργο για τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά, το οποίο θα γίνει αποκλειστικά με ιδιωτικούς πόρους και με το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί να φτάνει στα 250 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα καλυφθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως έχει ξεκαθαρίσει η ΠΑΕ.