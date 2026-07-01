Οι φόβοι γύρω από τις στατίνες και τις πιθανές μυϊκές παρενέργειές τους φαίνεται πως είναι πολύ μεγαλύτεροι από τον πραγματικό κίνδυνο. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Digital Health καταρρίπτει αυτούς τους μύθους και επιβεβαιώνει ότι οι σοβαρές μυϊκές επιπλοκές από τη λήψη στατινών είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Αντίθετα, η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και οι στατίνες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης έως και κατά 60%, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρά τα περισσότερα από 50 χρόνια δεδομένων που δείχνουν ότι τα φάρμακα αυτά είναι ασφαλή, πολλοί εξακολουθούν να διστάζουν να τα λάβουν, φοβούμενοι τις παρενέργειες. Σύμφωνα με καρδιολόγους, υπάρχει στον γενικό πληθυσμό ένας έντονος φόβος για τις στατίνες, ο οποίος βασίζεται κυρίως σε κάποιες πολύ σπάνιες παρενέργειες. Η νέα μελέτη έρχεται να βάλει αυτά τα δεδομένα σε πιο ρεαλιστική βάση.

Τι έδειξε η έρευνα για τις παρενέργειες των στατινών

Στο πλαίσιο της έρευνας, Βρετανοί επιστήμονες ανέπτυξαν ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να προβλέπουν τον κίνδυνο παρενεργειών από τις στατίνες στους ασθενείς τους, συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών διαταραχών.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η μυοπάθεια, ένας ευρύς όρος για παθήσεις που επηρεάζουν τους μυς και προκαλούν πόνο, αδυναμία και κόπωση. Περιλαμβάνεται επίσης η μυαλγία, δηλαδή ο μυϊκός πόνος, καθώς και η ραβδομυόλυση, μια επικίνδυνη κατάσταση κατά την οποία ο μυϊκός ιστός διασπάται γρήγορα και τοξικές ουσίες περνούν στο αίμα. Η ραβδομυόλυση μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Ωστόσο, η νέα μελέτη, η οποία αξιοποίησε δεδομένα ιατρικών φακέλων από σχεδόν 6 εκατομμύρια ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι μόλις περίπου το 0,04% των ανθρώπων είχε δεκαετή κίνδυνο άνω του 10% για σοβαρές μυϊκές διαταραχές που σχετίζονται με τις στατίνες. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο από προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό μυοπάθειας ήταν κάτω από 1%, ενώ το ποσοστό ραβδομυόλυσης κάτω από 0,1%.

Ειδικοί στην καρδιολογία τονίζουν ότι ακόμη και αν ο κίνδυνος αυτός αυξανόταν κατά δέκα φορές, θα παρέμενε εξαιρετικά μικρός. Ο κίνδυνος μυϊκών παρενεργειών, όπως επισημαίνουν, δεν αποτελεί πραγματικό λόγο για να μη χρησιμοποιούνται οι στατίνες που προσφέρουν πραγματικά και ισχυρά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

«Παρενέργειες» από άλλους παράγοντες, όχι από τις στατίνες

Σε κλινικές δοκιμές, οι άνθρωποι που λάμβαναν στατίνη ήταν ελαφρώς πιο πιθανό να αναφέρουν ήπιο μυϊκό πόνο σε σύγκριση με όσους λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, ο μυϊκός πόνος είχε προκληθεί τελικά από κάτι άλλο και όχι από το ίδιο το φάρμακο.

Οι ασθενείς πρέπει ασφαλώς να γνωρίζουν τις πιθανές παρενέργειες κάθε φαρμάκου. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τελικά πολλοί υπερμεγεθύνουν τον κίνδυνο των στατινών. Καρδιολόγοι με μακρά κλινική εμπειρία επισημαίνουν ότι επί δεκαετίες στην πράξη δεν έχουν δει ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία λόγω μυϊκής διαταραχής που να σχετίζεται με στατίνες.

Η παραπληροφόρηση και τα οφέλη των στατινών

Οι στατίνες, όπως η ατορβαστατίνη, η ροσουβαστατίνη και η σιμβαστατίνη, είναι από τα πιο ευρέως συνταγογραφούμενα και πιο μελετημένα φάρμακα στον κόσμο. Παρόλα αυτά, οι παρενέργειές τους συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλη προσοχή σε σχέση με άλλα φάρμακα.

Σύμφωνα με καρδιολόγους, η πεποίθηση ότι είναι πιο επικίνδυνες από όσο πραγματικά είναι οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Υπάρχουν πολλά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από το θέμα, παραπληροφόρηση σε μη επιστημονικά ελεγμένους ιστότοπους, ανησυχίες που διαδίδονται από στόμα σε στόμα και προσωπικές ιστορίες, όπως περιπτώσεις συγγενών που ενδεχομένως αντιμετώπισαν προβλήματα.

Όλα αυτά συσσωρεύονται με τα χρόνια, ενισχύουν την ανησυχία και, μέσα από τη συνεχή αναπαραγωγή τους, οδηγούν σε μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι για κάθε φάρμακο οι ασθενείς πρέπει να σταθμίζουν τους κινδύνους και τα οφέλη. Για κάποιον που έχει υψηλή χοληστερόλη και ενδεχομένως οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου, ο πολύ μικρός κίνδυνος παρενεργειών δεν μπορεί να συγκριθεί με τα οφέλη της μείωσης της χοληστερόλης.

Μιλήστε με τον γιατρό, εξατομικεύστε τη θεραπεία

Οι καρδιολόγοι επισημαίνουν πως όσοι ξεκινούν στατίνες και έχουν οποιαδήποτε ανησυχία ή ενόχληση είναι σημαντικό ενημερώνουν τον γιατρό τους και να ζητούν όλες τις διευκρινήσεις για τη φαρμακευτική αγωγή.

Εξάλλου σε οποιοδήποτε σύμπτωμα οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν προσωρινά το φάρμακο, ώστε να διαπιστωθεί εάν για παράδειγμα ο μυϊκός πόνος θα υποχωρήσει, ή εναλλακτικά να μειώσουν τη δόση. Σημειώνεται πως σχεδόν όλες οι παρενέργειες σχετίζονται με τη δοσολογία και η λήψη χαμηλότερης δόσης είναι πάντα μια εναλλακτική που μπορεί να εξετάσει ο γιατρός, βάσει και των εξατομικευμένων στοιχείων, όπως η ηλικία, ο τρόπος ζωής και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει.

Γιατί – όπως επισημαίνουν ειδικοί – υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν υψηλότερο κίνδυνο παρενεργειών από τις στατίνες, όπως όσοι πάσχουν από νεφρική νόσο ή λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα. Επίσης η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει μυϊκό πόνο σε άτομα που παίρνουν στατίνες.

Όμως τελικά το βασικό μήνυμα των ειδικών δεν είναι απλώς καθησυχαστικό, αλλά μια προτροπή να καταρριφθούν οι μύθοι και να υπάρξει εστίαση στο πραγματικό κέρδος των στατινών. Για τους περισσότερους ασθενείς που έχουν ένδειξη να λάβουν θεραπεία, τα οφέλη από τη μείωση της χοληστερόλης και την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων είναι πολλαπλάσια από τον εξαιρετικά σπάνιο κίνδυνο κάποιων σοβαρών μυϊκών επιπλοκών.