Ένα «μίνι εγκεφαλικό» μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για ένα σοβαρότερο εγκεφαλικό επεισόδιο στο μέλλον. Οι νευρολόγοι της Mayo Clinic και ειδικοί στην αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ακόμη για τη ζωή.

Το μίνι εγκεφαλικό, που ιατρικά ονομάζεται Παροδικό Ισχαιμικό Επεισόδιο (TIA), είναι ουσιαστικά μια προσωρινή απόφραξη της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό ή τον αμφιβληστροειδή. Σε αντίθεση με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα ούτε οδηγεί σε μόνιμη αναπηρία.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 20% όσων παθαίνουν «μίνι εγκεφαλικό» κινδυνεύουν να υποστούν εγκεφαλικό μέσα στις επόμενες 90 ημέρες, ενώ ο κίνδυνος για ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνεται απότομα μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η κατανόηση της φύσης και των συμπτωμάτων ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Σύμφωνα με νευρολόγους της Mayo Clinic, ένας χρήσιμος τρόπος για να θυμάται κανείς τα βασικά σημάδια εγκεφαλικού ή μίνι εγκεφαλικού είναι το ακρωνύμιο B.E.F.A.S.T., που αντιστοιχεί στα εξής:

B (Balance): Απώλεια ισορροπίας ή συντονισμού.

E (Eyes): Ξαφνικές αλλαγές στην όραση.

F (Face): Το πρόσωπο κρεμάει από τη μία πλευρά.

A (Arms): Αδυναμία στο ένα χέρι ή πόδι.

S (Speech): Δυσκολία ή μπέρδεμα στην ομιλία.

T (Time): Καλέστε αμέσως το 166 (ΕΚΑΒ).

1. Ανεξήγητη ζάλη – απώλεια ισορροπίας

Ένα ξαφνικό κύμα ζάλης ή μια ανεξήγητη απώλεια ισορροπίας μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι μίνι εγκεφαλικού. Παρότι η ζάλη και τα προβλήματα ισορροπίας μπορεί να οφείλονται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, η απότομη εμφάνισή τους χωρίς σαφή αιτία πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς μπορεί να συνδέεται με μια σύντομη διακοπή της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο.

2. Απώλεια όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια

Η ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα μίνι εγκεφαλικού. Αυτή η προσωρινή τύφλωση ή η έντονη διαταραχή της όρασης προκαλείται από απόφραξη που διακόπτει τη ροή του αίματος προς τον αμφιβληστροειδή και αποτελεί ένα κρίσιμο προειδοποιητικό σημάδι που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

3. Αδυναμία ή μούδιασμα στη μία πλευρά του σώματος

Η ξαφνική εμφάνιση αδυναμίας ή μουδιάσματος στο πρόσωπο, στο χέρι ή στο πόδι, κυρίως όταν αφορά μόνο τη μία πλευρά του σώματος, αποτελεί κοινό προειδοποιητικό σημάδι μίνι εγκεφαλικού. Το σύμπτωμα μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια και να υποχωρήσει γρήγορα, γεγονός που συχνά οδηγεί πολλούς να το υποτιμήσουν ή να το αποδώσουν σε κόπωση, κακή στάση σώματος ή προσωρινή πίεση σε κάποιο νεύρο. Ωστόσο, όταν η αδυναμία ή το μούδιασμα είναι μονόπλευρο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

4. Έντονος πονοκέφαλος χωρίς γνωστή αιτία

Οι πονοκέφαλοι είναι συχνοί στην καθημερινότητα, όμως ένας ξαφνικός, έντονος πονοκέφαλος χωρίς σαφή αιτία μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι μίνι εγκεφαλικού. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους πονοκεφάλους, ο πόνος αυτός εμφανίζεται γρήγορα και με μεγάλη ένταση, χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος.

5. Σύγχυση ή δυσκολία κατανόησης της ομιλίας

Η ξαφνική μετάβαση από καθαρή σκέψη σε σύγχυση ή η δυσκολία κατανόησης όσων λένε οι άλλοι μπορεί να αποτελεί σοβαρή ένδειξη μίνι εγκεφαλικού. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η μονόπλευρη αδυναμία, η αφασία ή η δυσαρθρία συνδέονται έντονα με υψηλή πιθανότητα παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου. Η αφασία ορίζεται ως δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση της γλώσσας, ενώ η δυσαρθρία χαρακτηρίζεται από μπερδεμένη, αργή ή δυσνόητη ομιλία.

Πώς πρέπει να αντιδράσετε στα συμπτώματα μίνι εγκεφαλικού

Σύμφωνα με ειδικούς, τα συμπτώματα ενός μίνι εγκεφαλικού μπορεί να διαρκέσουν από λίγα λεπτά έως και μία ολόκληρη ημέρα. Αν υποψιάζεστε ότι εσείς ή κάποιος άλλος παθαίνει μίνι εγκεφαλικό, πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

Είναι επίσης σημαντικό να συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας για να αξιολογηθούν οι παράγοντες κινδύνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ηλικία, η κολπική μαρμαρυγή, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η καρδιοπάθεια και το κάπνισμα.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η προληπτική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης μίνι ισχαιμικού επεισοδίου και, κυρίως, να προλάβουν ένα σοβαρότερο εγκεφαλικό επεισόδιο.