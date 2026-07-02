Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, επικρατώντας με 2-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο. Οι Μπαλογκάν και Τίλμαν πέτυχαν τα γκολ που χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές.

Οι Αμερικανοί είχαν από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων και μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, όμως δυσκολεύονταν να διασπάσουν την οργανωμένη άμυνα των Βόσνιων. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ έδειχνε πιο επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, με τους Αλαϊμπέγκοβιτς και Τζέκο να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της αμερικανικής άμυνας.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τις ΗΠΑ ήρθε στο 31ο λεπτό, όταν ο Μπαλογκάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο επιθετικός των γηπεδούχων είχε υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι ΗΠΑ κατάφεραν τελικά να πάρουν προβάδισμα. Ο ΜακΚένι πέρασε κάθετη πάσα, η προσπάθεια του Ράντελιτς να απομακρύνει δεν είχε αποτέλεσμα και ο Μπαλογκάν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πλασάροντας εύστοχα για το 1-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όμως η κεφαλιά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο ρυθμός έπεσε αισθητά, παρά τις αλλαγές των δύο προπονητών. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή της αναζητώντας την ισοφάριση, χωρίς όμως να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 63ο λεπτό, όταν ο Μπαλογκάν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τις ΗΠΑ με δέκα παίκτες. Παρά το μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το παιχνίδι και συνέχισαν να απειλούν. Ο Πούλισικ βρήκε δίχτυα στο 79′, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε τρία λεπτά αργότερα. Ο Τίλμαν εκτέλεσε απευθείας φάουλ, νίκησε τον Βασίλι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «σφραγίζοντας» την πρόκριση των ΗΠΑ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΠΑ: Φριζ, Ντεστ, Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, ΜακΚένι, Τίλμαν, Πούλισικ, Μπαλογκάν.

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Βασίλι, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ράντελιτς, Γκίγκοβιτς, Σούνιτς, Ντεμίροβιτς, Τζέκο, Αλαϊμπέγκοβιτς.