Σοκ προκαλεί περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο ένας άνδρας φαίνεται να αρπάζει ένα μικρό σκυλί από το κεφάλι και να το πετάει πάνω από έναν φράχτη, σε απόσταση περίπου δύο μέτρων.

Ο Τζέιμς Άντριου σήκωσε το μικρό τεριέ, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, κλώτσαγε από «αγωνία», ενώ ο ίδιος έδειχνε να διασκεδάζει με την πράξη του, πριν το εκσφενδονίσει.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από γείτονες, οι οποίοι τον είδαν από το παράθυρο και του φώναξαν, καταγράφοντας παράλληλα την πράξη του σε βίντεο. Άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τη φιλοζωική οργάνωση RSPCA.

Ο δικηγόρος Κέβιν Γουίθεϊ, εκπροσωπώντας την RSPCA στο Δικαστήριο Μαζιστράτων του Μπρίστολ, ανέφερε πως ο κατηγορούμενος «γυρίζει την πλάτη και δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για το τι μπορεί να συνέβη στο σκυλί ως αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς».

Το σκυλί, με το όνομα Boomer, βρέθηκε με κρούστες γύρω από τα μάτια, πληγές στα αυτιά και ήταν εμφανώς υποσιτισμένο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Έλεγχος της RSPCA αποκάλυψε επίσης ότι στο σπίτι υπήρχαν και άλλα ζώα, τα οποία κρατούνταν σε κλουβιά χωρίς στρώματα στην κουζίνα, ενώ ο κήπος ήταν γεμάτος σκουπίδια και περιττώματα.

Ο κ. Γουίθεϊ χαρακτήρισε την κατάσταση του σπιτιού «ιδιαίτερα αποκρουστική για τα περισσότερα πρότυπα».

Κατά την απολογία του, ο Άντριου ισχυρίστηκε ότι χειρίστηκε το σκυλί της συντρόφου του με τρόπο που θεωρούσε συνηθισμένο από τη θητεία του σε στρατιωτική αστυνομία, όπου – όπως είπε – αντιμετώπιζαν σκυλιά με παρόμοιες μεθόδους. Ωστόσο, το δικαστήριο επισήμανε ότι το Boomer ήταν ένα μικρό κατοικίδιο τεριέ και όχι στρατιωτικό ζώο.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, το σκυλί πετάχτηκε με «σκληρό τρόπο», προκαλώντας του πόνο και φόβο.

Ο Άντριου και η σύντροφός του, Κλερ Γιβόν Μάλικ, 42 ετών, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για αδίκημα κακοποίησης ζώου.

Το ζευγάρι είχε το Boomer για τρία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ήταν το σκυλί της κόρης τους και ότι δεν συμπαθούσε τους άνδρες.

Μετά τη διάσωσή του από τις αρχές και την υιοθεσία του από νέα οικογένεια, το σκυλί πήρε βάρος από δύο σε τρεισήμισι κιλά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι επρόκειτο για «μεμονωμένο περιστατικό» και ότι το ζευγάρι δεν είχε προηγούμενες καταδίκες, ενώ είχε προχωρήσει σε καθαρισμό του σπιτιού.

Η δικηγόρος της υπεράσπισης ανέφερε επίσης ότι η Μάλικ δεν είχε γνώση της πράξης μέχρι να δει το βίντεο στο δικαστήριο, τονίζοντας πως «αποτροπιαστηκε και δεν την ενέκρινε».

Το δικαστήριο έκρινε τελικά ότι η σχέση του ζευγαριού έχει λήξει, ωστόσο εξακολουθούν να διαμένουν στην ίδια κατοικία και να φροντίζουν τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμα και στους δύο, ενώ απαγορεύτηκε στη Μάλικ η κατοχή σκύλων για πέντε χρόνια και στον Άντριου για δέκα χρόνια. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστήριο, ο Άντριου χαμογελούσε.