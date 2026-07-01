Ο αγώνας με την Παραγουάη, στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, ήταν ο τελευταίος με τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας για τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος είπε το «αντίο» μέσω των social media.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας είχε σταματήσει από την εθνική ομάδα, επέστρεψε όμως για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Έπειτα από 128 συμμετοχές, ο Νόιερ αποχαιρετά οριστικά την εθνική Γερμανίας και στο μήνυμά του στο Instagram ανέφερε τα εξής…

«Ήταν πάντα τιμή για μένα!

Ο πρόωρος αποκλεισμός μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτα απογοητευτικός. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το τέλος με πονάει βαθιά.

Πήρα τη συνειδητή απόφαση να παίξω ξανά για τη Γερμανία. Αφενός, επειδή πάντα με γέμισε με τεράστια υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Αφετέρου, επειδή στα 40 μου χρόνια, με την εμπειρία τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων πίσω μου, ήθελα να στηρίξω τους νεότερους παίκτες όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και να βοηθήσω το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Παρά αυτόν τον πικρό αποκλεισμό, δεν μετανιώνω ούτε μια στιγμή για την απόφασή μου. Η απογοήτευσή μου είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια, αλλά αυτό που παραμένει πάνω απ’ όλα είναι η βαθιά ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά».