Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει σε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμαστε» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέντευξή του στο CNBC, όταν ρωτήθηκε αν η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους λεγόμενους «αιώνιους πολέμους», τους οποίους ο ίδιος έχει δεσμευτεί να αποφύγει.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχη δέσμευση είχε περιληφθεί και στη συμφωνία του 2015 που είχε διαπραγματευτεί ο Μπαράκ Ομπάμα και από την οποία ο ίδιος αποχώρησε το 2018, ασκώντας έντονη κριτική.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυριστεί ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί να επιτρέψει στις ΗΠΑ την απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που η ιρανική πλευρά διαψεύδει, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα βασικό σημείο διαφωνίας στις συνομιλίες, οι οποίες – σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ – δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Στη συνέντευξη στο ίδιο μέσο, ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν διήρκεσε πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλες συγκρούσεις, κάνοντας λόγο για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, τον οποίο υποστήριξε ότι κράτησε «περίπου 10 χρόνια», αν και στην πραγματικότητα διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης του θητείας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «νικήσει στρατιωτικά» το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει «κάποιους πυραύλους».

Trump on Iran:



We totally defeated them militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too.



I think they’ve agreed to just about everything we need. pic.twitter.com/fgJyfhoVBt — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταστρέψουν και αυτά τα αποθέματα, υποστηρίζοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί πλήγματα κατά του Ιράν ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Διαπραγματευόμαστε και θα δούμε», κατέληξε ο Τραμπ.