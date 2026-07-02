Ο Ρόναλντ Κούμαν υπέβαλε την παραίτησή του από την εθνική Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στους «32» του Μουντιάλ 2026 και οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του είναι ο Άρνε Σλοτ και ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Οι «οράνιες» πήγαν με όνειρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά τελικά έζησαν έναν εφιάλτη με τον πρόωρο αποκλεισμό, με συνέπεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός να παραιτηθεί καθώς το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ έπειτα από αυτή την αποτυχία.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας θα πρέπει τώρα να βρει τον αντικαταστάτη του και οι υποψήφιοι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, είναι δύο: Ο Σλοτ που απολύθηκε από τη Λίβερπουλ και ο Τεν Χαγκ που δεν τα είχε πάει καθόλου καλά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το φαβορί θεωρείται ο Σλοτ, δεν αποκλείεται όμως στην πορεία να προκύψουν κι άλλα ονόματα πιθανών διαδόχων του Κούμαν.