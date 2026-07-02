Με ένα κάλεσμα που παρέπεμπε σε εκείνα που πραγματοποιούνταν πριν από μια δεκαετία σχεδόν και αποτελούσαν σημείο αναφοράς, η επιχειρηματίας Ευγενία Χανδρή γιόρτασε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλια της, στην κατοικία της στην Αθήνα.



Ένα κάλεσμα με ιδιαίτερο βάρος για την ίδια, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Και το οποίο μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στο προσωπικό της ιστολόγιο σημειώνοντας μεταξύ άλλων «Ευγνώμων για τα γενέθλια μου φέτος μετά από τις καρδιακές μου περιπέτειες… η λεζάντα της γενέθλια τούρτας μου τα λέει όλα: «ακόμη εδώ!».



Η επιχειρηματίας και μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες γυναικείες παρουσίες στις κοσμικές στήλες σε Αθήνα και Λονδίνο, εδώ και πολλά χρόνια, είχε μιλήσει και τότε ανοιχτά και χωρίς υπεκφυγές για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, τον προηγούμενο Μάρτιο συγκεκριμένα, δημοσιοποιώντας και τις ημέρες της νοσηλείας της, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Η καρδιά μου χτυπάει μέσα μου στο τζόκινγκ μου, στα «πάρκα του κόσμου», πετώντας από χαρά ή σπάζοντας από θλίψη, σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου… μέχρι που άρχισε να με εγκαταλείπει».