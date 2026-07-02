Οι αρχές της Ταϊβάν προχώρησαν στην εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος παράνομου διαδικτυακού στοιχηματισμού, το οποίο φέρεται να είχε ως αντικείμενο αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην πόλη Ταϊνάν, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε κατοικία που χρησιμοποιούνταν ως επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος.

Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αρχεία καταγραφής συναλλαγών και μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά. Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε από τους συλληφθέντες είχαν ταξιδέψει από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο με τουριστικές βίζες, προκειμένου να συμμετάσχουν στη λειτουργία του παράνομου δικτύου.

Η αστυνομία εκτιμά ότι μέσω του κυκλώματος διακινήθηκαν στοιχήματα συνολικής αξίας 274 εκατ. ευρώ, με όλες τις συναλλαγές να αφορούν αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026.

Οι φερόμενοι ως διοργανωτές είχαν μισθώσει μια πενταώροφη κατοικία για ολόκληρη τη διάρκεια της διοργάνωσης, χρησιμοποιώντας την ως βάση για τη λειτουργία του παράνομου στοιχηματικού δικτύου.