Ένα νεογέννητο μωρό βρέθηκε νεκρό σε μια χημική τουαλέτα σε ένα φεστιβάλ χορευτικής μουσικής στο Μίσιγκαν την Κυριακή, και οι διοργανωτές απευθύνουν τώρα έκκληση στους παρευρισκόμενους να προσέλθουν για πληροφορίες.



«Μας προκαλεί τόσο μεγάλο πόνο το να πρέπει να μοιραστούμε αυτά τα δύσκολα νέα μαζί σας», έγραψαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ Electric Forest στο διαδίκτυο το βράδυ της Κυριακής. Δηλώνοντας ότι οι διοργανωτές ήταν «συντετριμμένοι», η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Η κρατική αστυνομία του Μίσιγκαν συνεχίζει να ερευνά αυτό το τραγικό γεγονός, εάν μπορείτε να βοηθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο».

Το χρονικό της μακάβριας ανακάλυψης

Η κρατική αστυνομία του Μίσιγκαν ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι το σώμα ενός «νεογνού» – που είναι ένα νεογέννητο βρέφος ηλικίας τεσσάρων εβδομάδων ή μικρότερο – βρέθηκε σε μια χημική τουαλέτα στον χώρο κατασκήνωσης του φεστιβάλ. Ένας υπάλληλος της εταιρείας παροχής χημικών τουαλετών που εργαζόταν για τον προμηθευτή βρήκε το νεογέννητο κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης.



«Εάν βρισκόσασταν στην περιοχή και παρατηρήσατε κάτι ασυνήθιστο, ή εάν έχετε πληροφορίες που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι σχετικές, σας ενθαρρύνουμε να προσέλθετε», ανέφερε η ανακοίνωση της κρατικής αστυνομίας του Μίσιγκαν. Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης: «Εκτιμούμε τη συνεργασία του κοινού και ζητάμε από τον κόσμο να αποφύγει τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από σεβασμό για την έρευνα και τους πληγέντες».

Το τετραήμερο φεστιβάλ έκλεισε το βράδυ της Κυριακής, ώρες νωρίτερα από το αναμενόμενο. Οι διοργανωτές απέδωσαν το κλείσιμο σε έντονα καιρικά φαινόμενα και επανέλαβαν την εκδήλωση νωρίς τη Δευτέρα. Το φεστιβάλ, το οποίο συνδυάζει μια ατμόσφαιρα τύπου Ρομπέν των Δασών-Sherwood Forest με ψυχεδελική και χορευτική μουσική, ήταν κατά τα άλλα επιτυχημένο, σύμφωνα με το Locals Spins, έντυπο της μουσικής σκηνής του δυτικού Μίσιγκαν.

Σκοτάδι γύρω από τα αίτια του θανάτου

Η αστυνομία ζητά τη βοήθεια του κοινού καθώς ερευνά τον θάνατο ενός μωρού που βρέθηκε μέσα σε χημική τουαλέτα σε μουσικό φεστιβάλ στο αγροτικό δυτικό Μίσιγκαν. Η σορός ανακαλύφθηκε από υπάλληλο της εταιρείας τουαλετών κατά τη διάρκεια τακτικής συντήρησης το πρωί της Κυριακής, την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ Electric Forest, ανακοίνωσε η Κρατική Αστυνομία του Μίσιγκαν.



Η αστυνομία περιέγραψε το μωρό ως νεογνό, που σημαίνει ότι το παιδί ήταν μικρότερο των 28 ημερών. Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει πώς πέθανε το μωρό, αν ήταν αγόρι ή κορίτσι, ή αν έχει ταυτοποιηθεί γονέας, κηδεμόνας ή πρόσωπο που συνδέεται με το μωρό.

Ο υπολοχαγός της Κρατικής Αστυνομίας του Μίσιγκαν, Πατ Αγκέμα, δήλωσε ότι η νεκροψία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα και η αστυνομία θα παράσχει ενημερώσεις μόλις τα αποτελέσματα αυτά επανεξεταστούν από τους ερευνητές. Μέχρι την Τρίτη, ο θάνατος δεν είχε χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία, δήλωσε ο Αγκέμα.



Το φεστιβάλ ξεκίνησε την Πέμπτη και συνήθως προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για ηλεκτρονική χορευτική μουσική και συγκροτήματα τζαμ. Οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι κατασκηνώνουν στο Double JJ Resort, έκτασης 2.000 στρεμμάτων, κοντά στις ακτές της λίμνης Μίσιγκαν.

A dead newborn baby was discovered in a porta-potty by maintenance staff at Electric Forest music festival.



An investigation is now underway.



(https://t.co/4uoxYoBWrD) pic.twitter.com/y2czPMo2tg — Pop Base (@PopBase) June 29, 2026

Η αστυνομία δήλωσε ότι η σορός βρέθηκε στον χώρο κατασκήνωσης του φεστιβάλ και αναζητά τυχόν πιθανούς μάρτυρες ή άτομα με σχετικές πληροφορίες.



Οι διοργανωτές του φεστιβάλ μοιράστηκαν την ανάρτηση της κρατικής αστυνομίας για τον θάνατο τη Δευτέρα, λέγοντας «μας προκαλεί τόσο μεγάλο πόνο το να πρέπει να μοιραστούμε αυτά τα δύσκολα νέα μαζί σας». Οι διοργανωτές ενώθηκαν με το κάλεσμα της αστυνομίας για βοήθεια στην έρευνα, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους στο φεστιβάλ να «βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο».