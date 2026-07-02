Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματος, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, απέκλεισε την επαναφορά του 14ου μισθού και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή.

Στον απόηχο της αναφοράς του Πρωθυπουργού για το ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το πραγματικό ερώτημα είναι «ποιος χειρίζεται αποτελεσματικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου έκανε λόγο για έργο κυριαρχικής σημασίας από το οποίο η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, έκανε πίσω.

«Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι αν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός θα είχε επιβάλει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.

Ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, τόνισε: «Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι «είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα. Άλλοι δεν τα ψήφισαν, εμείς τα ψηφίσαμε. Όμως, η Ελλάδα παράγει; Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα; Τα στοιχεία λένε: 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% μόλις εγχώρια συμμετοχή».

Παρουσίασε την ατζέντα ενός Νέου Ελσίνκι για τις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας: «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα μπορούσαν να πάρουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα είναι σε ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων για την Τουρκία, όταν απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Για την ακρίβεια ανέφερε: «Όταν κάνεις έλεγχο μόνο στο ράφι, θα έχεις αποτέλεσμα; Τον χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου η διαφορά από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Δεν μπορεί συνεπώς ο έλεγχος να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα».

Παράλληλα προκάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στοιχεία για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, σημειώνοντας ότι «οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την ΕΕ αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την ΕΕ διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Σχετικά με την οικονομία, ανέφερε: «Μήπως τελικά δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές αλλά βολεύονται και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης; Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Μαζεύουν υπερπλεονάσματα, 5-6-7 δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Είναι ένα άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων».

Για τη φορολογική πολιτική σημείωσε: «Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και για τη βιομηχανία που κάνει επένδυση πχ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει 10% τον χρόνο , τι μήνυμα στέλνεις σε αυτή την επιχείρηση; “Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις”, αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση».

Για τον 13ο και 14ο μισθό είπε: «το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».

Ως προς την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε την αξιοπιστία, το κυβερνητικό πρόγραμμα και την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.

«Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές. Προκύπτει από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα media. Αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη μας, είχε πει ότι είναι “μονομερής ενέργεια” η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων (σημ. με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο), θα είχε γίνει σεισμός. Αυτό το είπε ο κ. Μπίστης και συμφώνησε ο κ. Σιακαντάρης συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα», ανέφερε.

«Εμείς αναδείξαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τις λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εμείς κάνουμε στιβαρή αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα και δεν κάνουμε τους “Πόντιους Πιλάτους”», σταχυολόγησε μιλώντας για την πίεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της.

«Ο αγώνας μου δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ. Ό,τι κέρδισα, το κέρδισα με πολύ αγώνα και υπέγραψα δυο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής: ό,τι κερδίζουμε -και έχουμε κερδίσει πολλά , είμαστε σε μια άλλη φάση της ιστορίας μας -, τα κερδίσαμε μόνοι μας και χωρίς εξαρτήσεις. Ο,τι είπα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, το λέω και σε όλον τον ελληνικό λαό: ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός θα λογοδοτούμε μόνο σε εσάς. Θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας χωρίς κανέναν συμβιβασμό με κανέναν ισχυρό».

«Έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωπαϊκές εκλογές , σε αυτοδιοικητικές εκλογές και σε εσωκομματικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μόνο μπροστά, ποτέ πίσω και πιστεύω ότι τώρα με τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τα φαινόμενα διαφθοράς που βαρύνουν το κλειστό σύστημα του Μαξίμου που παράγει ατιμωρησία σε κολλητούς και υπουργούς, ήρθε η ώρα να γίνει παρελθόν».

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% στο 41%; Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια μικρή διαφορά από εμάς; Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού».

«Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος. Τα είδαμε:κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μια, και μετά είχαμε υποκλοπές, διαφθορά», τόνισε για το δίδυμο Μητσοτάκη -Τσίπρα.

Σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου: «όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή. Ήρθαν ήδη βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Θέλουμε τις συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθυνόμαστε σε κάθε ψηφοφόρο. Και σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφυκτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Με ρωτάτε πώς θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο…».

«Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο. Και όχι με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις» κατέληξε επ’ αυτού.

Σχετικά με τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε, αναφερόμενος στο κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας, ότι «τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι’ αυτό ήρθε, δεν στοιχειοθετείται γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%».

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα Καρυστιανού, σημείωσε ότι «τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη. Δεν είμαστε σε έναν διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από κόμματα που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα».