Μετωπική πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση για την ακρίβεια ανοίγει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέτει επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον καλεί να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ή αν θα συνεχίσει, όπως αναφέρει αιχμηρά, απλώς να «λυπάται και να θυμώνει».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει να αναχαιτίσει το κύμα ανατιμήσεων που πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι το κόστος ζωής εξακολουθεί να διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Στην επίκαιρη ερώτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης, των τιμών στα τρόφιμα, των ενοικίων, των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της αδυναμίας πολλών νοικοκυριών να αποταμιεύσουν.

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους για την ακρίβεια

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθυμίζει την προηγούμενη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο πρωθυπουργός είχε αποδώσει την ακρίβεια κυρίως σε διεθνείς και εισαγόμενους παράγοντες, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όμως, έξι μήνες μετά οι πολίτες δεν έχουν δει ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Αντιθέτως, όπως σημειώνει, άκουσαν τον πρωθυπουργό να δηλώνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι «λυπάται και θυμώνει» επειδή η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματά τους.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί έτσι να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το επίπεδο των εξαγγελιών στο επίπεδο του πραγματικού κόστους ζωής, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική δεν λειτουργεί ως ανάχωμα, αλλά ως πολλαπλασιαστής της πίεσης που βιώνουν οι πολίτες.

Αιχμές για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, μετά τη σύσκεψη του πρωθυπουργού με φορείς της αγοράς στις 29 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε ουσιαστική παρέμβαση για τη μείωση των τιμών, αλλά περιορίστηκε στη δέσμευση της αγοράς ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για το επόμενο δίμηνο.

Με άλλα λόγια, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έδωσε λύση στην ακρίβεια, αλλά απλώς της έδωσε «παράταση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο και την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «PosoKanei», την οποία χαρακτηρίζει ουσιαστικά αναβαθμισμένη εκδοχή του e-Καταναλωτής, με κόστος 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η αιχμή είναι σαφής: κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, η κυβέρνηση επενδύει περισσότερο στην επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας παρά σε πολιτικές που μειώνουν πραγματικά τις τιμές.

Τα στοιχεία της Eurostat στο επίκεντρο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλείται στοιχεία της Eurostat, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει εδώ και έξι συνεχόμενους μήνες υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις τιμές των τροφίμων, σημειώνοντας ότι από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026 η σωρευτική αύξηση στην Ελλάδα έφτασε το 42,4%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί αποκλειστικά εισαγόμενης ακρίβειας. Η βασική θέση του κόμματος είναι ότι, ακόμη κι αν οι διεθνείς κρίσεις επηρέασαν τις τιμές, η Ελλάδα εμφανίζει επίμονη και υψηλότερη επιβάρυνση, γεγονός που παραπέμπει σε εσωτερικές στρεβλώσεις, ανεπαρκείς ελέγχους και αδύναμες παρεμβάσεις στην αγορά.

Ακρίβεια, ενοίκια και χρέη πιέζουν τα νοικοκυριά

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται στις τιμές των προϊόντων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνδέει την ακρίβεια με το συνολικό κόστος ζωής: στέγαση, ενοίκια, λογαριασμοί, οφειλές, χαμηλή αποταμίευση και περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά δεν είναι συγκυριακή, αλλά δομική. Δεν αφορά μόνο το καλάθι του σούπερ μάρκετ, αλλά το συνολικό μοντέλο διαβίωσης μιας μέσης οικογένειας, η οποία βλέπει τις υποχρεώσεις της να αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματά της.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ούτε την αισχροκέρδεια ούτε τα ολιγοπωλιακά φαινόμενα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι τράπεζες, τα τρόφιμα, η υγεία και οι τηλεπικοινωνίες.

Κατηγορίες για «πληθωριστικά υπερέσοδα»

Στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής επίθεσης βρίσκεται και το ζήτημα των δημοσιονομικών υπερπλεονασμάτων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι θριαμβολογεί για υπερπλεονάσματα που δεν προέρχονται, όπως υποστηρίζει, από πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά από πληθωριστικά φορολογικά υπερέσοδα.

Με απλά λόγια, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το κράτος εισπράττει περισσότερα επειδή οι πολίτες πληρώνουν υψηλότερες τιμές και, άρα, υψηλότερους έμμεσους φόρους. Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, αυτό οδηγεί σε μια έμμεση αναδιανομή εις βάρος των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα επιχειρηματικά κέρδη αυξάνονται, ενώ οι μισθοί παραμένουν χαμηλά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στο αφήγημα αυτό, η ακρίβεια δεν είναι απλώς οικονομικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και κατανομής του πλούτου.

Τα δύο ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό

Με την επίκαιρη ερώτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα.

Πρώτον, αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα της κυβερνητικής πολιτικής, ώστε αυτό να λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια και όχι ως παράγοντας που εντείνει τη συρρίκνωση των εισοδημάτων.

Δεύτερον, αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει την πίεση στο πεδίο της καθημερινότητας, θεωρώντας ότι η ακρίβεια αποτελεί το πιο ευαίσθητο πολιτικό σημείο για την κυβέρνηση.

Η ακρίβεια γίνεται κεντρικό πολιτικό μέτωπο

Η νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Παρά τις επιμέρους κυβερνητικές παρεμβάσεις, οι τιμές σε τρόφιμα, υπηρεσίες, στέγαση και βασικές ανάγκες εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει ότι η ακρίβεια είναι σύνθετο φαινόμενο, επηρεασμένο από διεθνείς κρίσεις, ενεργειακές αναταράξεις και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, επιχειρεί να δείξει ότι η ελληνική περίπτωση έχει εσωτερικές αιτίες και πολιτικές ευθύνες.

Έτσι, η συζήτηση για την ακρίβεια μετατρέπεται σε μείζον πολιτικό μέτωπο. Για την κυβέρνηση, το στοίχημα είναι να πείσει ότι οι παρεμβάσεις της έχουν αποτέλεσμα. Για το ΠΑΣΟΚ, το ζητούμενο είναι να εμφανιστεί ως δύναμη που μιλά για το πραγματικό εισόδημα, την αγορά και τις αντοχές της κοινωνίας.

Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη αντιπαράθεση στη Βουλή δεν θα αφορά μόνο τους αριθμούς. Θα αφορά το αν η κυβέρνηση μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι η μάχη με την ακρίβεια δίνεται στην πράξη ή αν, όπως υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραμένει κυρίως στο επίπεδο των δηλώσεων.