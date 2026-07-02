Ένταση σημειώθηκε έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υπό πίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για επένδυση που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, ζητώντας διαφάνεια και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο, οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν αβγά και αλεύρι εναντίον αστυνομικών και ορισμένων βουλευτών, ενώ επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο κτίριο της Βουλής.

🚨🇦🇱LIVE: Police attack protesters after they threw eggs at the cars of MPs and government ministers in Tirana, Albania



⚡️The protests against Albania's political establishment are a continuation of the movement opposing the land grab, the sale of Sazan Island to Kushner, and… pic.twitter.com/NsQYSJq7WJ — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 2, 2026

Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροσυμπλοκές και συλλήψεις.

Τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτόξευσαν οι διαδηλωτές, χωρίς να γνωστοποιήσει τον αριθμό των προσαγωγών ή συλλήψεων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έσπασαν και τα τζάμια αστυνομικού οχήματος που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

BREAKING 🚨 – Massive clashes outside the Albanian Parliament! The situation escalated dramatically after police fired tear gas at protesters throwing eggs. Dozens of detentions and injuries reported. #flamingorevolution #Albania 🇦🇱🦩 https://t.co/Bg7qSE9vOZ pic.twitter.com/v8qIiOMebU — Tirana Report (@Tirana_Report) July 2, 2026

Αλβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι τραυματίες ήταν τέσσερις, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί και ένας διαδηλωτής.

Την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι εκτόξευσαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών.

Διαμαρτυρίες από τα τέλη Μαΐου

Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου, με τους διαδηλωτές να αντιδρούν στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Ζβέρνετς.

Η επένδυση έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της περιβαλλοντικής σημασίας της περιοχής, καθώς οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τους όρους του έργου και τις επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον.

Για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το κοινοβούλιο, επιχειρώντας να εμποδίσει την πρόσβαση στο κτίριο.

«Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση»

Ο διαδηλωτής Ασλάν Ντοτζάνι, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι το βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι η διαφάνεια.

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», δήλωσε.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προωθεί την επένδυση χωρίς επαρκή λογοδοσία, ενώ οι αρχές υπερασπίζονται την ανάγκη ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.