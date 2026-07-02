Την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα προκάλεσε ένα βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok από το ταξίδι της στο Μπαλί, όπου έκανε αέρα με πολλά χαρτονομίσματα στα χέρια της. Η influencer επιστρέφοντας στην Ελλάδα θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και ξέσπασε κατά του παρουσιαστή μέσα από τα social media.

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη με τα χαρτονομίσματα

Τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα για την Ιωάννα Τούνη

O Γιώργος Λιάγκας ανέφερε μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό» ότι η influencer κάνει επίδειξη πλούτου και ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό όταν πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

«Κάνει διακοπές στο Μπαλί και ανεβάζει ένα βίντεο με τις φίλες της όπου κάνουν αέρα με τα λεφτά μέσα στην πισίνα. Είναι σαν να λέει δεν πάει να λέτε στην Ελλάδα ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε τα λεφτά μου, εγώ κάνω αέρα και κάνω και διακοπάρες. Με πεντακοσάευρα. Άρα σου λέει ότι οι φτωχάλες πορεύεστε με τα πεντάευρα, τα δεκάευρα και τα πενηντάρικα στα ντουζένια και εγώ πορεύομαι με τα πεντακοσάρικα. Μπράβο της! Κοιμάται ήσυχη το βράδυ που το έχει κάνει αυτό; Αλήθεια όμως. Εγώ θα ντρεπόμουν στη θέση της. Και εγώ έχω βγάλει – όχι τα λεφτά της – και εγώ ζω άνετα από τη δουλειά μου. Θα πήγαινα ποτέ να πω, κοιτάχτε να δείτε πως ζω άνετα εγώ και εσείς δεν έχετε να φάτε; Αλήθεια τώρα; Πρέπει να έχεις μια ενσυναίσθηση. Δεν μου αρέσει να κοκορεύεσαι για τα λεφτά που έχεις βγάλει. Δεν την τιμά αυτό», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα για να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα. Θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ τη δουλειά σας. Αυτά δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου έχω φάει το hate της ζωής μου για επίδειξη πλούτου».

Παράλληλα, σε Instagram story της έδειξε ξανά ένα από τα χαρτονομίσματα που κρατούσε στο βίντεο, σημειώνοντας: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ από των 5 ευρώ. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση».

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα: «Καλό είναι να κάνουμε μια διόρθωση»

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επικοινώνησε με την εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας τι έχει συμβεί με τα περιβόητα χαρτονομίσματα. Έτσι ο Γιώργος Λιάγκας αναγκάστηκε να πει κάποια λόγια μέσα από την εκπομπή του.

Συγκεκριμένα είπε: «Καλό είναι να κάνουμε μια διόρθωση. Η ουσία αυτών που είπα χθες δεν αλλάζει, γιατί πιστεύω ότι ήταν μια αρνητική κίνηση, ωστόσο υπάρχει μια δικαιολογία, γιατί επικοινώνησε τώρα μαζί μας ο δικηγόρος της κυρίας Τούνη, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, και είπε κάτι που δεν γνωρίζαμε, ότι όλο αυτό το βιντεάκι ήταν μία διαφήμιση της χώρας και κουνούσε τοπικά χαρτονομίσματα η κυρία Τούνη, που προσομοίαζαν με 500€. Άρα όλο αυτό που είπαμε για 500€ προφανώς δεν ισχύει, γιατί ήταν τοπικά χαρτονομίσματα. Τώρα τι διαφήμιση είναι δεν ξέρω, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος διαφήμιση τοπικής χώρας. Εμείς νομίζαμε ότι είναι πεντακοσάρικα».