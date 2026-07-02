«Βάζουμε τέλος σε μία πολυετή αδικία για χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χηρείας», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, καθώς, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, καταργείται η περικοπή της σύνταξης χηρείας μετά την τριετία, που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά από αυτόν τον νόμο.

«Διασφαλίζουμε ότι δεν θα ζητηθεί ούτε ένα ευρώ αναδρομικά από τους δικαιούχους και προστατεύουμε τη συνέχιση της καταβολής των δύο εθνικών συντάξεων, όπου προβλέπεται», υπογραμμίζει η Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Μία σημαντική κοινωνική παρέμβαση που γίνεται εφικτή, επειδή εφαρμόσαμε με τόλμη την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος και της νόμιμης απασχόλησης».

«Με σχέδιο, διορθώνουμε αδικίες, ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες που έχουν δοκιμαστεί», τονίζει η υπουργός.