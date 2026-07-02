Σοκαριστικά βίντεο-ντοκουμέντα έρχονται στο φως από τη δράση ορισμένων εκ των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Στα βίντεο φέρονται να καταγράφονται εμπρηστικές επιθέσεις σε καταστήματα και χώρους, καθώς και επεισόδια στη μέση κεντρικού δρόμου της Αθήνας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και διακοπή της κυκλοφορίας.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 10 οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε 39.

Τι δείχνουν τα βίντεο

Τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν φέρονται να αποτυπώνουν μέρος της δράσης ορισμένων μελών της οργάνωσης.

Στο πρώτο βίντεο, ένας άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά φαίνεται να βάζει φωτιά σε κατάστημα.

Σε δεύτερο βίντεο, δεκάδες άτομα εμφανίζονται να σταματούν στη μέση κεντρικού δρόμου της Αθήνας, να διακόπτουν την κυκλοφορία και να εμπλέκονται σε επεισόδιο.

Στο τρίτο βίντεο, ομάδα μαυροφορεμένων ατόμων φαίνεται να βάζει φωτιά σε άλλο χώρο, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν το υλικό στο πλαίσιο της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν ρόλους, κινήσεις και συμμετοχές σε επιμέρους περιστατικά.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά βαριών αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για:

σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

εμπρησμό και έκρηξη με κίνδυνο για άνθρωπο

κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

απόπειρα ανθρωποκτονίας

σωματικές βλάβες

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

ληστεία

εκβίαση

παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων

κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, ενώ διερευνάται και η εμπλοκή τους σε επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια εκρηκτικά μέσα.

Η μεγάλη επιχείρηση της Αθλητικής Βίας

Η επιχείρηση των στελεχών της Αθλητικής Βίας πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των 10 ατόμων.

Η έρευνα των αρχών είχε προηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της ομάδας, των επιθέσεων που αποδίδονται στα μέλη της και των πιθανών διασυνδέσεων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση δεν περιοριζόταν μόνο σε περιστατικά οπαδικής βίας, αλλά φέρεται να είχε εμπλοκή και σε διακίνηση ναρκωτικών.

Επιθέσεις, μολότοφ και ναρκωτικά στο μικροσκόπιο

Οι αρχές εξετάζουν σειρά περιστατικών που αποδίδονται στην οργάνωση, μεταξύ των οποίων επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλων ομάδων, επεισόδια με χρήση μολότοφ, εμπρησμοί και φθορές.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το σκέλος της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν αναπτύξει παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα πέρα από την οπαδική βία.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 39 άτομα, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με τις αρχές, το εύρος του δικτύου που ερευνάται.

Στο επίκεντρο ξανά η οργανωμένη οπαδική βία

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οργανωμένης οπαδικής βίας και της διασύνδεσής της με βαριά ποινικά αδικήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να χαρτογραφήσει ομάδες που, υπό τον μανδύα της οπαδικής ταυτότητας, φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρησμούς, επιθέσεις, εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.