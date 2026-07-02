Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αποτελούνταν από οργανωμένους οπαδούς αθλητικής ομάδας της Αθήνας, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά υποθέσεων με οπαδικό υπόβαθρο, καθώς και σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και εμπρησμούς.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 ταυτοποιημένα άτομα.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται και επτά γονείς ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δράση της οργάνωσης σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δράση τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα λειτουργούσε με χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, με διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου οργανωμένων οπαδών, από όπου φέρεται να σχεδίαζε και να εκτελούσε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων.

Στις επιθέσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν μεταξύ άλλων ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες και πυρσοί.

Στόχος της οργάνωσης, κατά τις αρχές, ήταν η επικράτησή της στον χώρο της οργανωμένης οπαδικής βίας.

Αυτοτελής ομάδα διακίνησης ναρκωτικών

Παράλληλα με την οπαδική δράση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει και αυτοτελή ομάδα διακίνησης ναρκωτικών.

Η ομάδα φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη, «ροζ κοκαΐνη» και ecstasy στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι ναρκωτικές ουσίες, σύμφωνα με την αστυνομία, διοχετεύονταν σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και σε κατάστημα κράτησης.

Για την είσπραξη οφειλών από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν απειλές, εκβιάσεις, πράξεις βίας και εμπρησμούς.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε 14 κατοικίες, σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών και σε οχήματα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

18 ξύλινα κοντάρια

ξύλινο στειλιάρι

φωτοβολίδες

πυρσό

γκλοπ

σουγιάδες

αεροβόλα

ποσότητες κάνναβης

18 κινητά τηλέφωνα

δύο οχήματα

μία μοτοσικλέτα

χρηματικό ποσό 1.600 ευρώ

Τα ευρήματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντάσσονται στο πλαίσιο της έρευνας για την οπαδική βία, τη διακίνηση ναρκωτικών και τις υπόλοιπες έκνομες δραστηριότητες που αποδίδονται στην οργάνωση.

Οκτώ υποθέσεις οπαδικής βίας εξιχνιάστηκαν

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ υποθέσεις οργανωμένης οπαδικής βίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμπλοκές, επιθέσεις μετά από ποδοσφαιρικούς αγώνες, ληστρική επίθεση, προκαθορισμένο «ραντεβού» οργανωμένων οπαδών και δύο στοχευμένες επιθέσεις λόγω οπαδικής ταυτότητας.

Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στις επιμέρους υποθέσεις, καθώς και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα περιστατικά οπαδικής βίας.

Ξεχωριστή δικογραφία για επίθεση σε μέλος της οργάνωσης

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκε και οργανωμένη επίθεση που σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου 2026 σε βάρος μέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το άτομο αυτό δέχθηκε επίθεση με οπαδικό κίνητρο από οργανωμένους οπαδούς άλλης ομάδας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της ληστείας, των παραβάσεων της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.