Αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα είναι οι συλληφθέντες οπαδοί του ΠΑΟ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
- κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)
- κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)
- ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)
- διατάραξη κοινής ειρήνης
- συμπλοκή
- βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)
- επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή
- φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία
- βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή
- διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας
- εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)
- διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)
- οπλοφορία-οπλοχρησία
- παράνομη κατοχή φωτοβολίδων
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα αδικήματα διώκονται σε συνδυασμό με αθλητικό νόμο.