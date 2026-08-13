Στις συνεδρίες που έκανε με την ψυχολόγο της και στη διαδικασία διαχείρισης των αναμνήσεων από την παιδική της ηλικία αναφέρθηκε η Καλομοίρα, εξηγώντας πώς η ψυχοθεραπεία βοήθησε την ίδια και τον γάμο της με τον Γιώργο Μπούσαλη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ», η τραγουδίστρια προχώρησε σε αποκαλύψεις για το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε.

Σχετικά με τα όσα βίωσε μικρή, η Καλομοίρα ανέφερε:

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς και δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Και οι γονείς μου νομίζω πως δεν θα ήθελαν να πω περισσότερα. Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου η Γεωργία κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα».

Παράλληλα, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη της ειδικού λειτούργησε ως καταφύγιο για την ίδια:

«Να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή. Με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές, όταν εκφράζομαι, μπορεί ο άλλος να μη με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω, και αυτό για μένα είναι ελευθερία».

Οι κρίσεις στη σχέση με τον Γιώργο Μπούσαλη και η εξέλιξη του γάμου τους

Στη συνέχεια της κουβέντας, η Καλομοίρα τοποθετήθηκε για τις δύσκολες περιόδους που πέρασε με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τους παράγοντες που κράτησαν την οικογένειά τους ενωμένη.

Ερωτηθείσα για το αν υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκαν τον χωρισμό, η ίδια δήλωσε:

«Το βασικό μέλημα και για τους δυο μας είναι η οικογένειά μας. Κάνουμε συνέχεια θυσίες για τα παιδιά μας, τα οποία είναι το κέντρο μας, όπως είναι επίσης ο Θεός και το σπίτι μας. Αυτό πιστεύω ότι μας κρατάει. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, θα βρούμε λύση, γιατί θέλουμε να είμαστε ενωμένοι. Και θέματα να έχουμε, μέχρι να τα λύσουμε, δεν θα πάμε για ύπνο».

Αναφορικά με την αλλαγή στην προσωπικότητα του συζύγου της με την πάροδο του χρόνου, η τραγουδίστρια σημείωσε:

«Ήμασταν μικροί όταν παντρευτήκαμε. Τότε ήταν αλλιώς. Όταν κάνεις παιδιά, είναι σαν να ξαναπαντρεύεσαι με τον άλλον. Η σημερινή εκδοχή του Γιώργου είναι η πιο αγαπημένη μου. Είναι πιο ώριμος. Πάντα είχε αυτοπεποίθηση, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Ο Γιώργος είναι η σκεπή του σπιτιού μας. Μας προστατεύει. Αισθάνομαι ασφάλεια, και αυτό είναι το πιο σημαντικό».