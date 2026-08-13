Μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτησή του, ο Εμπαγιέ Εντιαγέ αποχαιρέτησε τη Βιλερμπάν μέσω των social media και δήλωσε ανυπόμονος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους «ερυθρόλευκους» αντικαθιστώντας τον Άλεκ Πίτερς και την Κυριακή (16/8) αναμένεται στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση. Πριν έρθει στη χώρα μας όμως, αποχαιρέτησε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία τριετία.

Ο Εντιαγέ αποχωρεί από τη Βιλερμπάν για να συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ευρώπης και σε ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τη γαλλική ομάδα, αναφέροντας τα εξής…

«Μετά από τρία όμορφα χρόνια στον σύλλογο, ήρθε η ώρα για μένα να γυρίσω σελίδα. Τρία χρόνια που μου έδωσαν τη δυνατότητα να εξελιχθώ, να ωριμάσω και να γίνω καλύτερος παίκτης, τόσο στις καλές στιγμές όσο και στις πιο δύσκολες περιόδους.

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που αποτέλεσαν μέρος αυτής της περιπέτειας, τον σύλλογο και, φυσικά, τον κόσμο για τη στήριξη και όλες τις ενθαρρυντικές του στιγμές.

Τώρα ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια».