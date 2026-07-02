Την απόκτηση του Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό που υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια και την ανανέωση του Γιάννη Γιαννιώτα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Άρης.

Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ αγωνιζόταν στη Νόρτζελαντ και οι «κίτρινοι» επισημοποίησαν την απόκτησή του με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Mamadou Sanoussi Diallo, όπως είναι το πλήρες όνομά του, με μεταγραφή από την FC Nordsjaelland.

Ο 20χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού (γεννήθηκε στις 29/05/2006) υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας.

Ο νεαρός Ιβοριανός μέσος αγωνίζεται -κυρίως- ως κεντρικός χαφ, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Στην ομάδα από την Δανία μετακόμισε το 2024 από τη φημισμένη ακαδημία ποδοσφαίρου Right to Dream, που εδρεύει στην Γκάνα».

Ανανέωσε ο Γιαννιώτας

Από εκεί και πέρα, ο Άρης ανακοίνωσε και την ανανέωση του συμβολαίου του Γιαννιώτα για ένα χρόνο.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Γιαννιώτα.

Ο 33χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός (γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1993 στο Νεοχώρι Χαλκιδικής) υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 είχε 28 συμμετοχές, 5 ασίστ και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο και προκριματικά UEFA Conference League)», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.