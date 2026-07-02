Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, είπε ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για να δει η κοινωνία πώς θα αντιμετωπίσει τη βία της άκρας αριστεράς.

Μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας ότι «το 99% της πολιτικής βίας στην Ελλάδα» προέρχεται από την άκρα αριστερά.

«Έχει ωριμάσει, πιστεύω, στην κοινωνία μας η συνθήκη να δούμε όλοι μας, και η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη και τα κόμματα και η κοινωνία και τα μίντια, πολύ πιο σοβαρά το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη βία της άκρας αριστεράς», είπε χαρακτηριστικά.

«Και της άκρας δεξιάς, καμία αντίρρηση. Αλλά το 99% της πολιτικής βίας στην Ελλάδα είναι από την άκρα αριστερά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δράστες όταν συλληφθούν, ο υπουργός είπε: «Με ποιον νόμο θα διωχθούν όσοι συλληφθούν, είναι ευθύνη του εισαγγελέα. Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι τη διάκριση των εξουσιών».