Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκαν στη Βουλή με αφορμή τη φονική εμπρηστική επίθεση σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε αρνητικά τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν δείχνει ενσυναίσθηση», κάτι «που έπραξε» και στα Τέμπη.

«Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ανθρώπινο θύμα, τη μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμόταν. Βγήκατε και είπατε ότι είναι ύποπτη η δήλωση Μητσοτάκη. Ντροπή σας», είπε ο υπουργός.

«Μας κατηγορεί η Πλεύση Ελευθερίας ότι εργαλειοποιούμε νεκρούς. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Μόλις χθες ο κύριος Ασλανίδης κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών. Ε νισάφι, νισάφι», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τα Τέμπη και καμία για τη νεκρή μητέρα. Κάνετε εκμετάλλευση όποιου βρίσκετε μπροστά σας», είπε στη Βουλή για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας τον λόγο, απάντησε: «Αφήστε τα μαθήματα. Είμαι πάντα με τα θύματα, είστε πάντα με την πλευρά των σκευωριών και όσων απειλούν ζωές».