Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών πραγματοποίησαν το προηγούμενο 24ωρο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και επικεντρώθηκε σε κελί όπου κρατείται αλλοδαπός βαρυποινίτης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα ψηφιακό ρολόι, μέσα στο οποίο ήταν εγκατεστημένη κάρτα SIM.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Σε βάρος του κρατούμενου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Οι αρχές διερευνούν τη χρήση του ψηφιακού ρολογιού με την κάρτα SIM, καθώς και το περιεχόμενο των σημειώσεων που βρέθηκαν στο κελί.