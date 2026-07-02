Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 58χρονος συνελήφθη και κατηγορείται ότι εισέβαλε σε διαμέρισμα, χαστούκισε ένα 8χρονο παιδί και επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι, επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκαναν τα δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας που αποκαλύπτει το Live News, ο άνδρας φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία της από το σπίτι και εισήλθε στην κατοικία, όπου βρίσκονταν μόνο τα δύο παιδιά της, ηλικίας 8 και 12 ετών.

Η καταγγελία της μητέρας

Όπως ανέφερε η μητέρα, είχε αφήσει τα παιδιά μόνα τους για περίπου δέκα λεπτά. Εκείνη την ώρα τα δύο αδέλφια τσακώθηκαν και έκλεισαν δυνατά την πόρτα του σπιτιού, γεγονός που φέρεται να ενόχλησε τον 58χρονο.

«Άκουσε τη φασαρία και μπήκε μέσα στο σπίτι. Άρχισε να χαστουκίζει τα παιδιά επειδή έκαναν θόρυβο και στη συνέχεια πήρε ένα μαξιλάρι», περιέγραψε.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος γείτονας στο παρελθόν διαμαρτυρόταν μόνο λεκτικά όταν τα παιδιά έκαναν φασαρία, χωρίς ποτέ να έχει εισβάλει στο σπίτι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος χαστούκισε τον 8χρονο και στη συνέχεια πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, επιχειρώντας να τον ακινητοποιήσει. Η μητέρα υποστήριξε ότι η παρέμβαση του 12χρονου αδελφού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς άρχισε να φωνάζει ότι πλησίαζε η μητέρα τους, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να σταματήσει. «Έπιασε ένα μαξιλάρι και παραλίγο να μου πνίξει το παιδί. Ο μεγάλος φώναζε “φύγε, έρχεται η μαμά μου” και τότε τον άφησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταγγέλλεται ότι καταδίωξε και τον 12χρονο

Η μητέρα καταγγέλλει ακόμη ότι, μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα, ο 58χρονος φέρεται να ακολούθησε με το αυτοκίνητό του τον 12χρονο γιο της στον δρόμο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην οικογένεια, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών Αρχών. Ο 58χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.