Σοβαρότατο ιατρικό λάθος στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει μια 20χρονη ασθενής, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος για μια επέμβαση ρουτίνας και κατέληξε με βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή κοπέλα περιγράφει λεπτό προς λεπτό τον εφιάλτη που έζησε μέσα στην αίθουσα των χειρουργείων κατά τη διάρκεια αφαίρεσης κύστης κόκκυγα με τοπική αναισθησία, επιρρίπτοντας βαριές ευθύνες στον γιατρό που την ανέλαβε.

Η ίδια η καταγγέλλουσα προχώρησε σε μια συγκλονιστική περιγραφή των όσων συνέβησαν αμέσως μετά την εισαγωγή της, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»:

«είχα κανονισμένο ραντεβού στο νοσοκομείο στον Άγιο Παύλο την Τρίτη 5/5 για να κάνω κύστη κόκκυγος. Πήγα από τις 8:30 ώρα το πρωί, μου κάναν εισαγωγή και περίμενα να μπω στο χειρουργείο. Ήταν μέρα εφημερίας και καθυστέρησα, οπότε ο γιατρός μου με φώναξε κατά τις 6:00 και κάτι. 6:30 είχα μπει στο χειρουργείο και ξεκινήσαμε το χειρουργείο με τοπική αναισθησία. Εγώ μιλούσα κανονικά με τον γιατρό μου. Σε κάποια φάση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μου έριξε στην πληγή μου ένα υγρό, το οποίο κατρακύλησε από την κύστη προς τα πόδια μου και προς τα γεννητικά μου όργανα. Ήτανε πάρα πολύ το υγρό».

Το χρονικό του τραυματισμού και οι αντιδράσεις

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με την 20χρονη γυμνάστρια να αντιλαμβάνεται αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις που λάμβανε από το προσωπικό.

«Εγώ του το ανέφερα ότι τσούζω πολύ και μου είπε ότι είναι φυσιολογικό, μου το έριξε για να καθαρίσει την πληγή. Μετά από λίγα λεπτά μύρισα εγώ λίγο καμένο. Του το είπα και αυτό, μου είπε ότι είναι φυσιολογικό. Και σε λίγα λεπτά, εγώ άρχισα να νιώθω έντονο τσούξιμο, κάψιμο, άρχισα να καίγομαι αφόρητα πάρα πολύ», εξιστορεί η παθούσα, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν:

«Του το είπα ότι καίγομαι, τσίριζα, με άκουσε όλος ο όροφος του νοσοκομείου. Ήρθαν κατευθείαν πόσα άτομα. Αυτός ακόμα δεν είχε καταλάβει τι γίνεται, μέχρι που του είπα… μου είπε να μετακινηθώ από το κρεβάτι και του είπα ότι δεν μπορώ γιατί τα πόδια μου βράζουνε, καίγομαι πολύ».

Το καμένο σεντόνι και η διάγνωση

Σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της οικογένειας, Νίκο Διαλυνά, η οξύτητα του περιστατικού αποτυπώθηκε ακόμη και στα αντικείμενα του χώρου, ενώ καταγγέλλεται εγκληματική καθυστέρηση στη διαχείριση της κατάστασης.

Η νεαρή κοπέλα περιγράφει πώς κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και τι αντίκρισε:

«Έσπρωξα λίγο προς τα πίσω με τα χέρια μου για να απομακρυνθώ, με άρπαξε στον αέρα. Είδα εγώ το σεντόνι που ήταν πάνω στο κρεβάτι, το οποίο ήταν καμένο, είχε τρύπες. Το πήρανε, το αλλάξανε, με ξαναβάλαν στο κρεβάτι για να μου κάνουν τα ράμματα για την κύστη, γιατί ακόμα δεν είχαμε τελειούμε. Μου ρίξανε και γύρω στα 5 λίτρα νερό πάνω στα πόδια και εκεί πέρα ο γιατρός μου είπε ότι έφυγε λίγο δέρμα, αλλά είναι έγκαυμα πρώτου βαθμού και ότι θα με κρατήσει μία μέρα, αλλά σε 10 μέρες εγώ θα… ότι θα έχει κλείσει».