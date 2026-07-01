Μια επέμβαση ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη για 20χρονη γυμνάστρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» για προγραμματισμένη αφαίρεση κύστης κόκκυγα και, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, κατέληξε με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαΐου, με τη νεαρή γυναίκα να περιγράφει δραματικές στιγμές μέσα στο χειρουργείο. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της επέμβασης χρησιμοποιούνταν διαθερμία, ενώ είχε προηγηθεί εφαρμογή υγρού που της προκάλεσε έντονο τσούξιμο. Λίγο αργότερα, όπως υποστηρίζει, άρχισε να νιώθει αφόρητο κάψιμο.

«Γιατρέ, καίγομαι! Δεν αντέχω!», φώναζε, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, την ώρα που ο πόνος ήταν τόσο έντονος ώστε δεν μπορούσε να σηκώσει τα πόδια της. Η ίδια αναφέρει ότι ο γιατρός την απομάκρυνε άμεσα από το χειρουργικό κρεβάτι, ενώ η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν τέτοια ώστε φέρεται να είχε καεί ακόμη και το σεντόνι πάνω στο οποίο βρισκόταν ξαπλωμένη.

«Κινδύνευσε η ζωή της», λέει ο δικηγόρος της

Ο συνήγορος της 20χρονης, Νικόλαος Διαλυνάς, υποστηρίζει ότι η ζωή της νεαρής κινδύνευσε, όχι μόνο από τον ίδιο τον τραυματισμό, αλλά και από την καθυστέρηση στη μεταφορά της σε εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, η νεαρή παρέμεινε για ημέρες χωρίς να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων. Όπως αναφέρει, δεν εξετάστηκε άμεσα από πλαστικό χειρουργό και χρειάστηκε πίεση από τον πατέρα της προς τη διοίκηση του νοσοκομείου για να υπάρξει σχετική εξέταση.

Η 20χρονη υποστηρίζει ότι αρχικά της ειπώθηκε πως είχε υποστεί έγκαυμα πρώτου βαθμού και ότι σε λίγες ημέρες θα ήταν καλά. Ωστόσο, όπως περιγράφει, η εικόνα του τραύματος και η ανησυχία του προσωπικού την έκαναν να καταλάβει ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή.

«Νοσηλεύτρια μου είπε χαμηλόφωνα ότι είχα εγκαύματα τρίτου βαθμού»

Η νεαρή γυναίκα περιγράφει πως την επόμενη ημέρα άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές κοιτούσαν το τραύμα της με ανησυχία, χωρίς όμως να της δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Όπως καταγγέλλει, μια έμπειρη νοσηλεύτρια την πλησίασε και της είπε χαμηλόφωνα ότι, από την περιγραφή του περιστατικού, είχε υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Η ίδια αναφέρει ότι εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε ψυχολογικά, καθώς συνειδητοποίησε πως η κατάσταση δεν ήταν αυτή που της είχαν παρουσιάσει αρχικά. Λίγο αργότερα, κατά την αλλαγή των γαζών, ρώτησε ειδικευόμενο γιατρό αν τελικά επρόκειτο για έγκαυμα πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η απάντηση ήταν πως «πρώτου βαθμού δεν είναι» και ότι πρόκειται για έγκαυμα «δεύτερου προς τρίτου βαθμού».

Η 20χρονη αναφέρει ακόμη ότι παρουσίαζε μούδιασμα στο πόδι και ότι, σε έλεγχο αισθητικότητας, υπήρχαν σημεία στα οποία δεν ένιωθε το τσίμπημα της βελόνας. Όταν ρώτησε αν η αίσθηση θα επανέλθει, όπως λέει, της απάντησαν ότι δεν μπορούσαν να της πουν ούτε πότε ούτε αν θα επανέλθει.

Η καθυστέρηση με τον πλαστικό χειρουργό και η διακομιδή στο Παπανικολάου

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η πλευρά της 20χρονης, δύο ημέρες μετά το περιστατικό η νεαρή έκανε επανειλημμένους εμετούς, χρειάστηκε ορούς, αντιεμετικά φάρμακα, ενώ εξετάστηκε από ψυχολόγο και νευρολόγους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα την εξέταζε πλαστικός χειρουργός, αυτό φέρεται να έγινε τελικά στις 8 Μαΐου, έπειτα από πίεση της οικογένειάς της προς τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Ο πλαστικός χειρουργός, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, διαπίστωσε εγκαύματα τρίτου βαθμού, φωτογράφισε τα τραύματα και ζήτησε την άμεση μεταφορά της στο Παπανικολάου, στο Τμήμα Εγκαυμάτων. Η διακομιδή έγινε στις 9 Μαΐου, ενώ στις 14 Μαΐου η 20χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τα εγκαύματα και τοποθετήθηκε μόσχευμα.

Περίπου δέκα ημέρες μετά το χειρουργείο, στις 22 Μαΐου, έλαβε εξιτήριο με αυστηρές οδηγίες, μεταξύ των οποίων να μην εκτίθεται στον ήλιο, να φορά συνεχώς μακριά ρούχα και να περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις της, ώστε να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το μόσχευμα.

«Αδυνατώ να περπατήσω – Δεν ξέρω πότε θα ξαναδουλέψω»

Η 20χρονη, η οποία εργαζόταν ως γυμνάστρια, περιγράφει ότι η καθημερινότητά της έχει αλλάξει δραματικά. Όπως λέει, δυσκολεύεται να περπατήσει, μετακινείται μόνο με αυτοκίνητο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ τα τραύματά της εξακολουθούν να τη δυσκολεύουν ακόμη και στις πιο απλές κινήσεις.

Η ίδια είχε προγραμματίσει να εργαστεί σε νησί για τη θερινή σεζόν, όμως αναγκάστηκε να ακυρώσει τα σχέδιά της. Όπως αναφέρει, δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στο επάγγελμά της, καθώς η αποκατάσταση αναμένεται μακρά και απαιτητική.

Οι γιατροί, σύμφωνα με την ίδια, της συνέστησαν να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές και να μην αλλοιωθεί το χρώμα των ουλών.

«Δούλευα σε γυμναστήριο και αυτό με έχει πάει πίσω. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να ξαναδουλέψω. Αυτό το καλοκαίρι είχα κανονίσει να πάω να δουλέψω σεζόν σε νησί, αλλά τελικά το ακύρωσα», αναφέρει.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στο χειρουργείο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στη συνέχεια η 20χρονη ασθενής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο νοσοκομείο βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του τραυματισμού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η πλευρά της νεαρής κάνει λόγο για σοβαρό ιατρικό περιστατικό και ζητά πλήρη διερεύνηση, ενώ τα ερωτήματα που παραμένουν είναι κρίσιμα: πώς προκλήθηκαν τα εγκαύματα μέσα στο χειρουργείο, γιατί η βαρύτητά τους φέρεται να υποτιμήθηκε αρχικά και αν υπήρξε καθυστέρηση στην εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.

Για την 20χρονη, πάντως, η υπόθεση δεν είναι απλώς μια ιατρική περιπέτεια. Είναι ένας γολγοθάς που ανέτρεψε την καθημερινότητά της, την εργασία της και τα σχέδιά της για το καλοκαίρι.