Άδεια από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές έλαβε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την τέλεση Θείων Λειτουργιών σε δύο ιστορικά προσκυνήματα της Μικράς Ασίας και του Πόντου, την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, ημέρα της Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι απαιτούμενες άδειες χορηγήθηκαν για την πραγματοποίηση λατρευτικών εκδηλώσεων σε δύο χώρους ιδιαίτερης σημασίας για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

Στα ερείπια της ιστορικής Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κυζίκου, της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Την ίδια ημέρα, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, κατά την οποία επιτρέπεται η τέλεση ορθόδοξων λειτουργιών στο εμβληματικό μοναστήρι του Πόντου.

Ικανοποίηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Στην ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δυνατότητας των πιστών να τιμήσουν την Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε ιστορικούς τόπους λατρείας.

Η τέλεση των Θείων Λειτουργιών σε τέτοιους χώρους έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, καθώς συνδέεται με τη μνήμη, την παράδοση και τη θρησκευτική συνέχεια κοινοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία της Μικράς Ασίας και του Πόντου.

Η Παναγία Σουμελά, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του ποντιακού Ελληνισμού, παραμένει σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς, ενώ η Παναγία Φανερωμένη στην Αρτάκη της Κυζίκου συνδέεται με την ορθόδοξη παρουσία σε μια περιοχή με βαθιά ιστορική και εκκλησιαστική παράδοση.

Δύο προσκυνήματα με ιδιαίτερη ιστορική σημασία

Η Μονή της Παναγίας Σουμελά, χτισμένη στις πλαγιές του όρους Μελά κοντά στην Τραπεζούντα, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της Ορθοδοξίας στον Πόντο.

Η τέλεση Θείας Λειτουργίας στο ιστορικό μοναστήρι έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ξεχωριστή σημασία για τους πιστούς, καθώς συνδέεται με τη διατήρηση της θρησκευτικής μνήμης και της πνευματικής παράδοσης.

Αντίστοιχα, η Μονή της Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κυζίκου αποτελεί έναν τόπο με έντονο εκκλησιαστικό και ιστορικό φορτίο, καθώς υπήρξε σημαντικό προσκύνημα της περιοχής.

Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αρτάκη προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας.