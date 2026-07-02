Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε στο συνέδριο των προπονητών της Euroleague που γίνεται στο Telecom Center Athens και αναφέρθηκε στη διαιτησία του φετινού τελικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλός προπονητής αποτελεί πλέον παρελθόν για τη «βασίλισσα», παρ’ όλα αυτά αναφέρθηκε στον τελικό με τους «ερυθρόλευκους» και εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία.

«Δεν μπορούσα να εξηγήσω πολλά στους διαιτητές. Ήταν διαιτητές του τελικού. Έπρεπε να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Πήραν κακές αποφάσεις και χάσαμε. Δεν μιλάω για τον αντίπαλο. Έπαιξαν εξαιρετικά. Για μένα ο Ολυμπιακός άξιζε να έχει πάρει τρεις από τις τελευταίες Ευρωλίγκες με την εικόνα του, αλλά σε αυτό το παιχνίδι όχι. Βέβαια και εγώ από πλευράς μου τα έκανα… θάλασσα προσπαθώντας να βγάλω άκρη με τον διαιτητή», είπε αρχικά ο Σκαριόλο και συνέχισε.

«Αρκετές ώρες μετά το ματς ένιωθα κατεστραμμένος. Νιώθεις απογοήτευση, γιατί δούλεψες την ομάδα τόσο καλά, έφτασες τόσο κοντά και το χάνεις νιώθεις πως δεν είναι δίκαιο. Καταλαβαίνεις πως υπάρχει και η άλλη όψη του αθλητισμού και η ζωή στο κάτω κάτω δεν είναι δίκαια. Έδωσα συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα, μίλησα για τους διαιτητές στη συνέντευξη τύπου, μίλησα στην ομάδα και μετά προσπάθησα να επαναφορτιστώ ενόψει των playoff στην Ισπανία. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό».