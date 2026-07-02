Αναστάτωση προκλήθηκε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, όταν γερανοφόρο προσέκρουσε σε τμήμα της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με το rthess.gr, το γερανοφόρο όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς ανατολικά και, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προσέκρουσε σε τμήμα της γέφυρας. Αμέσως μετά, κομμάτια και υλικά αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στο οδόστρωμα, με ένα από αυτά να πέφτει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το ΙΧ ακινητοποιήθηκε κάτω από τα υλικά, ενώ ο οδηγός του κατάφερε να βγει από το όχημα με τη βοήθεια άλλων οδηγών που σταμάτησαν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία, το γερανοφόρο φέρεται να συνέχισε την πορεία του προς ανατολικά μετά το περιστατικό, χωρίς να σταματήσει στο σημείο.