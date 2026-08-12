Μια πρωινή βουτιά στο Μαράθι Χανίων απόλαυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απαθανατίστηκε στην παραλία Σοσορίδες να κάνει το μπάνιο του.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο ίδιος φαίνεται καλά στην υγεία του, έπειτα από το ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, κατά το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκαν σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να του χάλασε τις διακοπές ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μείνει για μερικές ακόμη μέρες στα Χανιά, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν και οι συνθήκες.