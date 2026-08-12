Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία όταν ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε κατά λάθος την «είδηση του θανάτου» του 77χρονου βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είναι ζωντανός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου, όταν εργαζόμενος του Radio Caroline έπαιξε «από περιέργεια» τρία προηχογραφημένα αρχεία για τον θάνατο του μονάρχη, με αποτέλεσμα να διακοπεί το κανονικό πρόγραμμα και να μεταδοθούν οι σχετικές ανακοινώσεις στον αέρα.

Στην τρίτη ανακοίνωση, ο ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι τα «ειδησεογραφικά μέσα» είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Στη συνέχεια ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, πριν επαναληφθεί μία από τις ανακοινώσεις. Ακολούθησαν περίπου 16 λεπτά σιγής, σύμφωνα με την έκθεση της Ofcom, η οποία ανέφερε ότι έλαβε δύο καταγγελίες για τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Μετά τη σιγή, το κανονικό πρόγραμμα επανήλθε. Ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τους ακροατές περίπου 30 λεπτά μετά τη μετάδοση των ανακοινώσεων, επιβεβαιώνοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν είχε πεθάνει.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι λίγο νωρίτερα μεταδώσαμε κατά λάθος κάποιες πληροφορίες. Δεν το άκουσα ο ίδιος, αλλά είναι λανθασμένες, πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και, φυσικά, ζητάμε συγγνώμη», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Στο δελτίο της Δευτέρας 10 Αυγούστου, η Ofcom ανέφερε ότι έκρινε πως το περιστατικό συνιστούσε παραβίαση δύο κανόνων του Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων.

Ο πρώτος κανόνας ορίζει: «Οι ειδήσεις, σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να μεταδίδονται με τη δέουσα ακρίβεια και να παρουσιάζονται με τη δέουσα αμεροληψία».

Ο δεύτερος κανόνας αναφέρει: «Τα σημαντικά λάθη στις ειδήσεις θα πρέπει κανονικά να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται γρήγορα στον αέρα. Οι διορθώσεις θα πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα».

Το Radio Caroline που μεταδίδει κυρίως μουσική από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, ανέφερε ότι την ώρα του περιστατικού η εκπομπή του παρουσιαστή μεταδιδόταν από απομακρυσμένη τοποθεσία. Την ίδια στιγμή, ένας εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε υπολογιστή του στούντιο και εντόπισε τα τρία αρχεία που είχαν προετοιμαστεί σε περίπτωση θανάτου του βασιλιά Καρόλου.

A British radio station mistakenly announced that King Charles III had died after an employee played prerecorded royal death announcements "out of curiosity."https://t.co/yRAuK9LO77 — 7News DC (@7NewsDC) August 12, 2026

«Εξήγησε ότι αυτά τα αρχεία συνοδεύονται από ένα σύνολο αυστηρών οδηγιών προς τους παρουσιαστές και τους υπευθύνους, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν πριν μεταδοθούν. Όμως, από περιέργεια, το μέλος του προσωπικού έπαιξε τα αρχεία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση από την απομακρυσμένη τοποθεσία του παρουσιαστή και να μεταδοθούν τα αρχεία στον αέρα», αναφέρει το δελτίο της Ofcom.

Όταν ο εργαζόμενος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σταμάτησε την αναπαραγωγή των αρχείων και έφυγε από το γραφείο. Ο παρουσιαστής της εκπομπής, ο οποίος βρισκόταν σε τηλεφωνική κλήση, δεν αντιλήφθηκε ότι τα αρχεία είχαν μεταδοθεί κατά λάθος. Όταν διαπίστωσε ότι μεταδιδόταν διαφορετικό πρόγραμμα από το προβλεπόμενο, επικοινώνησε με μηχανικό του σταθμού, ο οποίος γνώριζε ήδη τι είχε συμβεί και διερευνούσε το περιστατικό. Στη συνέχεια, επανέφεραν το κανονικό πρόγραμμα.

Το Radio Caroline ανέφερε στην Ofcom ότι «έλαβε το ζήτημα πολύ σοβαρά» και ότι «πολλές ενέργειες πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών που προηγήθηκαν της συγγνώμης». Ο σταθμός υποστήριξε επίσης ότι το προσωπικό του ενήργησε «μόλις ήταν δυνατό».

Ο εργαζόμενος που έπαιξε τα λανθασμένα αρχεία «δέχτηκε επίπληξη» και έκτοτε «ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε ο σταθμός στην Ofcom. Πρόσθεσε ότι τα συγκεκριμένα αρχεία έχουν πλέον αφαιρεθεί από τον υπολογιστή του στούντιο και αποθηκεύονται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, ώστε να είναι προσβάσιμα μόνο όταν είναι απαραίτητο. Οι παρουσιαστές και το υποστηρικτικό προσωπικό ενημερώθηκαν εκ νέου για τις σχετικές διαδικασίες.

Η Ofcom έκρινε ότι η εσφαλμένη ανακοίνωση για τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου αποτελούσε σημαντική ανακρίβεια, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν την υγεία και την ευημερία του μονάρχη. Παράλληλα, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις μεταδόθηκαν ακούσια, ως αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους, καθώς και τα μέτρα που έλαβε ο σταθμός για την αποτροπή επανάληψης του περιστατικού.

Ωστόσο, η Ofcom έκρινε ότι η συγγνώμη και η διευκρίνιση μεταδόθηκαν περίπου 30 λεπτά μετά τις λανθασμένες ανακοινώσεις, διάστημα που θεωρήθηκε μεγάλο δεδομένης της σοβαρότητας της ανακρίβειας. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή έκρινε ότι η συγγνώμη στον αέρα δεν αναγνώριζε επαρκώς τη φύση του αρχικού λάθους.

Ως αποτέλεσμα, η Ofcom αποφάσισε ότι το Radio Caroline παραβίασε τους κανόνες 5.1 και 5.2 του Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων, σύμφωνα με το People.com.