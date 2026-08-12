Η Λούσι Ντέιβις, η οποία υποδύθηκε την Dawn Tinsley στην πρωτότυπη βρετανική εκδοχή της σειράς «The Office», σε ανάρτησή της στο Instagram έκανε γνωστό ότι πριν από έναν ενάμιση χρόνο διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο, αφού ανακάλυψε ένα εξόγκωμα στο στήθος.

«Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που κρατούσα για τον εαυτό μου εδώ και λίγο καιρό, αλλά για διάφορους λόγους θα ήθελα τώρα να το μοιραστώ. Πριν από ενάμιση χρόνο διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού σταδίου 4, ο οποίος έχει κάνει μετάσταση στα οστά μου. Συγκεκριμένα στη σπονδυλική στήλη, στο δεξί ισχίο και στα πλευρά μου. Ο καρκίνος είναι ανίατος και είναι πλέον πολύ αργά για χημειοθεραπεία», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης και συνέχισε:

«Το αρχικό εξόγκωμα που ένιωσα δεν ήταν ακριβώς “εξόγκωμα”, αλλά περισσότερο ένα είδος σκληρού σημείου. Ήταν πραγματικά πολύ μικρό. Σχεδόν δεν μπήκα στον κόπο να το ελέγξω. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι να μην αγνοείτε τίποτα, να ελέγχετε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να ζήσω όσο περισσότερο και όσο πιο διασκεδαστικά μπορώ το διάστημα που ενδεχομένως μου απομένει. Πάντα μου αρέσει να βρίσκω κάτι που μπορώ να διδαχθώ από οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει. Και ο καρκίνος δεν με απογοήτευσε ούτε σε αυτό, έχω μάθει πολλά από αυτή την εμπειρία και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».

Η κόρη του Βρετανού κωμικού, Τζάσπερ Κάροτ, η οποία εμφανίστηκε επίσης στην καλτ κωμωδία τρόμου «Shaun of the Dead» και στην ταινία «Wonder Woman» το 2017, πρόσθεσε: «Δεν φοβάμαι αυτό που θα ακολουθήσει. Είμαι συμφιλιωμένη».

Η Ντέιβις ανέφερε επίσης ότι ο πόνος που νιώθει μερικές φορές είναι πολύ δυνατός, ενώ το να στέκεται όρθια ή να περπατά δεν είναι πάντα εύκολο. Ωστόσο, επιθυμεί να συνεχίσει τόσο την υποκριτική όσο και τη δράση της για τα δικαιώματα των ζώων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θα ήθελα να συνεχίσω να εργάζομαι. Είμαι απολύτως σε θέση να το κάνω και η υποκριτική είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Σε όσους από εσάς διανύετε μια παρόμοια διαδρομή με τη δική μου, εύχομαι να είστε καλά. Ο καρκίνος απαιτεί πολλά από εμάς, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που επιλέγουμε», υπογράμμισε.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα βίντεο όπου η ηθοποιός χτυπάει ένα καμπανάκι σε νοσοκομείο, μια κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου θεραπειών.