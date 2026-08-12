Οι ΗΠΑ και περίπου 40 σύμμαχοί τους κυρίως από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταδίκασαν μη προειδοποιημένες δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν την Κίνα. Ωστόσο, η ανακοίνωση έρχεται μετά τη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου που πραγματοποίησε το Πεκίνο στις αρχές Ιουλίου.

«Η διεξαγωγή δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές χωρίς προειδοποίηση ή λεπτομέρειες μπορεί να διαταράξει την ειρήνη και την ασφάλεια των εθνών που βρίσκονται κοντά» στις τοποθεσίες όπου γίνονται, αναφέρει κοινή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι περίπου 40 χώρες αναφέρονται σε «πρόσφατες» δοκιμές πυραύλων που «δεν τήρησαν» τους κανόνες στον Ειρηνικό ωκεανό, κάτι που παραπέμπει σαφώς, χωρίς πάντως ονομαστική αναφορά, σε δοκιμή που έκαναν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις τις αρχές του περασμένου μήνα.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε δοκιμή «στρατηγικού πυραύλου» από υποβρύχιο, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκπαιδευτική κεφαλή. Ο πύραυλος κατέπεσε στον Ειρηνικό.

Η ανακοίνωση προτρέπει «όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα» να προειδοποιούν «τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα» σε περιπτώσεις που προχωρούν σε τέτοιες δοκιμές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.