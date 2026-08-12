Ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Σήμερα, Τετάρτη, ισχυροί βοριάδες, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, επικρατούν στο Αιγαίο, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή του σκηνικού να γίνεται περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και να κορυφώνεται ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική και τη νότια ηπειρωτική χώρα. Στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για πολύ τοπικές και σύντομες μπόρες.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας, ωστόσο, θα είναι και πάλι το ενισχυμένο μελτέμι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα στον Καφηρέα, όπου ήδη οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στη νότια Εύβοια και στις βόρειες Κυκλάδες, από την Άνδρο και την Τήνο έως τη Μύκονο και την Κύθνο.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και στον Ευβοϊκό και έως 5 μποφόρ στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και τοπικά τους 36, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι χαμηλότερη λόγω των βοριάδων.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θαλάσσια αύρα θα ενισχυθεί νωρίς το απόγευμα έως τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, κυρίως μακριά από τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες σήμερα

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, όπου ο βορειοανατολικός άνεμος λειτουργεί ως καταβατικός, ευνοώντας την άνοδο του υδραργύρου στους 38-39 βαθμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες, έως 37-38 βαθμούς, αναμένονται και στη βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της, σε περιοχές όπως το Κιλκίς και οι Σέρρες. Αντίθετα, πιο δροσερές συνθήκες θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στα βόρεια της Κρήτης, όπου οι θερμοκρασίες θα κινούνται γύρω στους 30 βαθμούς.

Ενισχύεται το μελτέμι την Πέμπτη

Η σημαντικότερη μεταβολή αρχίζει από την Πέμπτη, όταν το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, επηρεάζοντας ολόκληρο το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα, η είσοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βορειοανατολικά θα δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας. Τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε Ήπειρο και Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, αρχικά κυρίως στα βορειοανατολικά και τα ανατολικά, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Έντονα φαινόμενα και ισχυροί βοριάδες την Παρασκευή

Την Παρασκευή η αλλαγή του καιρού θα γίνει πλέον περισσότερο αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα και τα βορειοανατολικά θα επηρεάσουν τη χώρα.

Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένονται καταιγίδες από τις πρωινές ώρες, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τόπους έως το απόγευμα.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, με υπαρκτή πιθανότητα να φτάσουν τα 9 μποφόρ τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή. Το ενδεχόμενο αυτό παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς η ακριβής έκταση των πολύ ισχυρών ανέμων δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η περιοχή που αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη ένταση είναι και πάλι ο Καφηρέας, η νότια Εύβοια και οι βόρειες Κυκλάδες. Αν οι πολύ ισχυροί άνεμοι περιοριστούν στον Καφηρέα, οι επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες, καθώς τα πλοία μπορούν να παρακάμψουν την περιοχή. Αν, όμως, η ένταση επεκταθεί σε μεγαλύτερη ζώνη και επηρεάσει τις Κυκλάδες και το κεντρικό Αιγαίο, είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Πτώση της θερμοκρασίας έως τον Δεκαπενταύγουστο

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά την Παρασκευή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν γύρω στους 32-33 βαθμούς, έναντι των 35-36 βαθμών που καταγράφονται σήμερα, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα υποχωρήσουν στους 35-36 βαθμούς, από τους 38-39 των προηγούμενων ημερών.

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή το Σάββατο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Η ημέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια και αυξημένες νεφώσεις, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, στα 7-8 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα ολοκληρωθεί, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο να κινούνται γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάνουν περίπου τους 33-34 βαθμούς.

Έτσι, μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να κυλήσει με σαφώς πιο δροσερό σκηνικό, αλλά και ισχυρούς βοριάδες, με το ενδεχόμενο των 9 μποφόρ να παραμένει στο επίκεντρο της πρόγνωσης.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά των βορειότερων περιοχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14-08-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός το Σάββατο 15-08-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.