Στην Μπεσίκτας φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος φέρεται να έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με τον τουρκικό σύλλογο, που ενδέχεται να βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στο Conference League.

Ο 26χρονος Σέρβος επιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Γιουβέντους, μετά από μία τετραετία στο Τορίνο. Με τη φανέλα των «μπιανκονέρι» κατέγραψε συνολικά 168 συμμετοχές, με απολογισμό 68 γκολ και 16 ασίστ.

Παρά το ενδιαφέρον που είχε προκύψει το προηγούμενο διάστημα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων και η Μπαρτσελόνα, ο Βλάχοβιτς φέρεται να επέλεξε τελικά την πρόταση της Μπεσίκτας.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, με τον Σέρβο στράικερ να ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Τουρκία.