Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στην Προύσα, με δράστη τον 36χρονο, Ισμαήλ Ματούρ. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 36χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 27χρονη σύζυγό του, Τζανάν Ματούρ, και τον 56χρονο κουνιάδο του, Γιαβούζ Γιλμάζ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 11ης Αυγούστου στην περιοχή Γιλντιρίμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Τζανάν Ματούρ φέρεται να πίστευε ότι η σύζυγός του διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Γιαβούζ Γιλμάζ, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές ως πραγματικό γεγονός. Ο 36χρονος συνάντησε αρχικά τον 56χρονο στον δρόμο και τον πυροβόλησε με πιστόλι. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, όπου πυροβόλησε και τη σύζυγό του. Αστυνομικοί και διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι και τα δύο θύματα είχαν καταλήξει.

Bursa’da 36 yaşındaki inşaat işçisi, dedikodu meselesi nedeniyle 56 yaşındaki eniştesini ve 27 yaşındaki eşini silahla öldürdü.



“Namus meselesi, dosya namus meselesi.” pic.twitter.com/tsVuRbk7VX — Pusholder (@pusholder) August 11, 2026

Ο Ισμαήλ Ματούρ συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία, έχοντας στην κατοχή του το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις δύο δολοφονίες. Οι σοροί της Τζανάν Ματούρ και του Γιαβούζ Γιλμάζ μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Προύσας μετά την εξέταση του εισαγγελέα. Κατά τη μεταφορά του για κατάθεση, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για ποιον λόγο προχώρησε στην πράξη του και εκείνος απάντησε: «Είναι θέμα τιμής, η υπόθεση είναι υπόθεση τιμής».

Η τουρκική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές ότι υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων, με τον σχετικό ισχυρισμό να προέρχεται από τον ίδιο τον δράστη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.