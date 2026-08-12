Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αθήνα και να κατευθύνονται προς τα λιμάνια, με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Από νωρίς το πρωί, το λιμάνι του Πειραιά έχει γεμίσει με ταξιδιώτες, αποσκευές και οχήματα, ενώ τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου.

Πολλοί ταξιδιώτες φτάνουν αρκετά νωρίς, προκειμένου να αποφύγουν την κίνηση και τον συνωστισμό κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και την επιβίβαση.

Η καλοκαιρινή έξοδος κορυφώνεται, με τους αδειούχους να αφήνουν πίσω την καθημερινότητα και να αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης, θάλασσας και ξεγνοιασιάς στα νησιά.