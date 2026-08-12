Ο Γιώργος Μαζωνάκης γιορτάζει 33 χρόνια επιτυχημένης μουσικής διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Ένα μοναδικό μουσικό ραντεβού γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και στιγμές από μια καριέρα που έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με τίτλο «Γιώργος Μαζωνάκης – 33 χρόνια από το Α έως το Ω», η συναυλία αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη σε μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές, δημιουργικές αναζητήσεις και προσωπικές στιγμές.

Από το πρώτο του ξεκίνημα στη μουσική μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει ένας από τους πιο ιδιαίτερους και αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της Ελλάδας, με μια προσωπικότητα που δεν ακολούθησε ποτέ συμβατικούς δρόμους.

Στα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής, ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν, συνδυάζοντας το λαϊκό τραγούδι με σύγχρονες επιρροές και μια ξεχωριστή σκηνική παρουσία. Τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με σημαντικές στιγμές πολλών ανθρώπων επιστρέφουν ζωντανά στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και ενέργεια.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότεροι από 11.000 θεατές έδωσαν το «παρών», ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι και συναντά ξανά το κοινό της Αθήνας. Η συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υπόσχεται να μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή, όπου πρωταγωνιστές θα είναι η μουσική, οι αναμνήσεις και η αστείρευτη επικοινωνία με το κοινό.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, κοιτώντας πίσω σε αυτή τη μακρά πορεία, μιλά για μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις και στιγμές προσωπικής εξέλιξης. Μια πορεία που τον οδήγησε στη σημερινή του καλλιτεχνική ωριμότητα και του επέτρεψε να παραμένει αυθεντικός και δημιουργικός.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι υποδέχεται τον Γιώργο Μαζωνάκη για μια επετειακή συναυλία που θα ενώσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μιας ξεχωριστής μουσικής διαδρομής.

Πληροφορίες

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια από €29, προπώληση: more.com