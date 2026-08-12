Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, πολύ κοντά στην απόκτηση του Βάνια Ντρκούσιτς, καθώς φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την παραχώρηση του Σλοβένου αμυντικού.

Το ενδιαφέρον του Δικεφάλου για τον 27χρονο στόπερ είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, με τις εξελίξεις να δείχνουν πλέον πως η υπόθεση οδηγείται στην ολοκλήρωσή της. Ο δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα υποστηρίζει πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη.

Δανεικός μέχρι το 2027 με οψιόν αγοράς

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο Ντρκούσιτς αναμένεται να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να διατηρεί οψιόν αγοράς του.

Ο Σλοβένος αμυντικός έχει ακόμη συμβόλαιο με τη Ζενίτ, το οποίο ολοκληρώνεται το 2029. Ωστόσο, η επιθυμία του να επιστρέψει σε περιβάλλον όπου θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Καθοριστικός παράγοντας οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η παρουσία του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτέλεσε σημαντικό πλεονέκτημα στην υπόθεση του Ντρκούσιτς. Οι ρωσικοί σύλλογοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των διοργανώσεων της UEFA, γεγονός που επηρέασε την επιλογή του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας.

Έτσι, η προοπτική της Θεσσαλονίκης και της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό στοιχείο για να προχωρήσει η συγκεκριμένη μετακίνηση.

Είχε απασχολήσει ξανά τον ΠΑΟΚ

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το όνομα του Βάνια Ντρκούσιτς συνδέεται με τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος είχε εξετάσει την περίπτωση του Σλοβένου και τον περασμένο Ιανουάριο, όμως τότε οι επαφές δεν είχαν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα από το εξωτερικό, οι συνθήκες φαίνεται πως είναι διαφορετικές και ο Ντρκούσιτς βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.