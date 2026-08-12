Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο αρραβωνιάστηκε τον Μπακ Πάλμερ, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης.

«Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή. Στο για πάντα, αγάπη μου», έγραψε το διάσημο μοντέλο στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών και βίντεο από τη ρομαντική πρόταση γάμου που έγινε την Τρίτη σε παραλία.

Στην κοινή ανάρτηση του ζευγαριού φαίνεται ο 44χρονος Μπακ Πάλμερ να γονατίζει και να ζητά σε γάμο την 45χρονη Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η οποία φορούσε μπικίνι. Γύρω τους είχε σχηματιστεί στην άμμο μια μεγάλη καρδιά, διακοσμημένη με κόκκινα τροπικά λουλούδια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό για τη σημαντική στιγμή.

Την ώρα που ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων της έδειξε το δαχτυλίδι αρραβώνων, η πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret απαθανατίστηκε εμφανώς ενθουσιασμένη και έκπληκτη. Σε άλλη φωτογραφία, οι δυο τους έδειξαν στους διαδικτυακούς τους φίλους τα τατουάζ σε σχήμα καρδιάς που φαίνεται να έχουν κάνει στους καρπούς τους.

Όπως αναφέρει το Page Six, oι θαυμαστές τους έσπευσαν στα σχόλια για να τους συγχαρούν για τον αρραβώνα. «Λοιπόν, γεια σας κυρία Πάλμερ», έγραψε ένας χρήστης. «Τι όμορφο!!! Ζήτω η αγάπη!», σχολίασε ένας δεύτερος, ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Ναι, ναι, ναι! Είμαι τόσο χαρούμενος για εσάς τους δύο! Πραγματικά το τέλειο ζευγάρι».

Alessandra Ambrosio engaged to Buck Palmer after nearly 2 years of dating: ‘Here’s to forever’ https://t.co/rR2irnBoOD pic.twitter.com/l2UKrWR48T — Page Six (@PageSix) August 11, 2026

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2024, όταν εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε εκδήλωση της Art Basel στο Μαϊάμι. Σημειώνεται ότι το μοντέλο έχει αποκτήσει την 17χρονη Άνια και τον 14χρονο Νόα με τον πρώην σύντροφό του, Τζέιμι Μαζούρ