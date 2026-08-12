Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν και αποχαιρέτησε το Champions League, συνεχίζοντας πλέον στη League Phase του Europa League. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, από την αναμέτρηση στην Ολλανδία προέκυψε ένα στοιχείο που μπορεί να κρατήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή.

Οι Πειραιώτες έχουν εδώ και ημέρες ανοιχτό το μέτωπο της απόκτησης ενός δημιουργικού χαφ. Η πρόθεση είναι να προστεθεί τουλάχιστον ένα «οκτάρι» με ποιότητα και καλή επαφή με την μπάλα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο μέσοι για τη νέα σεζόν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση του Γκουστάβο Σα στη Ναϊμέγκεν μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα λίγα θετικά της βραδιάς. Ο Πορτογάλος έδειξε πως μπορεί να προσφέρει δημιουργία, ένταση και ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι, καθώς κυνήγησε φάσεις, πήρε προσπάθειες πάνω του, ντρίμπλαρε και δημιούργησε προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες του.

Χαρακτηριστική ήταν η φάση του 0-1, όταν συνεργάστηκε με τον Φορτούνη, πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο ανάμεσα από δύο αντιπάλους και έστειλε την μπάλα προς την εστία. Ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν απέκρουσε, όμως ο Ελ Καμπί πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Σα δεν περιορίστηκε, πάντως, μόνο στις επιθετικές του ενέργειες. Παρότι αγωνίστηκε ως δεκάρι, θέση στην οποία έχει τη μεγαλύτερη εξοικείωση, προσπάθησε να βγάλει ενέργεια και στο αμυντικό και τακτικό κομμάτι, δείχνοντας διάθεση να βοηθήσει συνολικά την ομάδα.

Η παρουσία του δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τον Ολυμπιακό στον άξονα και προσφέρει επιπλέον λύση για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό των Πειραιωτών. Η ανάγκη για τουλάχιστον έναν, ενδεχομένως και δύο, δημιουργικούς μέσους παραμένει και όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν κι άλλες αλλαγές στο ερυθρόλευκο ρόστερ πριν κλείσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο.