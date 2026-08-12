Η αποκάλυψη του Μπραντ Πιτ ότι επέστρεψε στην κατανάλωση αλκοόλ μετά από επτά χρόνια νηφαλιότητας προκάλεσε αίσθηση, ιδιαίτερα καθώς έρχεται σχεδόν μία δεκαετία μετά το επεισόδιο σε ιδιωτικό αεροσκάφος που είχε σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί. Σύμφωνα με πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ηθοποιό, η Τζολί «δεν εξεπλάγη» από την εξέλιξη.

Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, η Αντζελίνα Τζολί θεωρούσε εδώ και καιρό ότι η αποχή από το αλκοόλ δεν σήμαινε απαραίτητα πως είχαν λυθεί όλα τα βαθύτερα προβλήματα του πρώην συζύγου της, Μπραντ Πιτ. «Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα ένα πιθανό ενδεχόμενο», φέρεται να ανέφερε, όπως σημειώνει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός δεν πιστεύει πως ο Πιτ έχει αλλάξει ριζικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια από την ίδια την Τζολί.

Angelina Jolie's reaction to ex Brad Pitt falling off the wagon 'revealed'… 10 years after star's alleged drunken plane attack https://t.co/7FJNHjPbwn — Daily Mail (@DailyMail) August 11, 2026

Ο 62χρονος ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Esquire UK ότι, μετά από επτά χρόνια πλήρους αποχής, έχει αρχίσει ξανά να πίνει αλκοόλ, αλλά σε περιορισμένες ποσότητες. Όπως εξήγησε, υπήρξαν φορές που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και κατάλαβε ότι η υπερβολή «δεν είναι καλή» για εκείνον. «Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια, αλλά όχι πολύ. Πρέπει να το διαχειρίζομαι με επαγγελματισμό», ανέφερε.

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με το αλκοόλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016. Η ηθοποιός είχε καταγγείλει σε δικαστικά έγγραφα ότι κατά τη διάρκεια μιας έντονης πτήσης με ιδιωτικό τζετ εκείνος είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε συμπεριφερθεί βίαια απέναντι στην ίδια και σε παιδιά τους. Ο Πιτ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά την έρευνα του FBI.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Μπραντ Πιτ είχε μιλήσει δημόσια για την απόφασή του να σταματήσει το ποτό και για τη συμμετοχή του στους Ανώνυμους Αλκοολικούς. Είχε περιγράψει μάλιστα εκείνη την περίοδο ως ιδιαίτερα σημαντική για την προσωπική του πορεία, λέγοντας πως οι συναντήσεις τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει πλευρές του εαυτού του που μέχρι τότε δυσκολευόταν να αποδεχτεί.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται ενώ η σχέση του με αρκετά από τα παιδιά που απέκτησε με την Τζολί παραμένει δύσκολη, με ορισμένα από αυτά να έχουν επιλέξει να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ από το όνομά τους. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη συνέντευξή του σε μια ιδιαίτερα σκοτεινή περίοδο της ζωής του, παραδεχόμενος ότι η οικογενειακή αποξένωση του προκάλεσε έντονο ψυχικό πόνο, ενώ σήμερα δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του πορεία.