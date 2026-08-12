Στο επεισόδιο που σημειώθηκε στο λιμάνι της Τήνου και στο οποίο, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε λεκτική επίθεση από ομάδα Ρομά αναφέρθηκε εκ νέου το πρωί της Τετάρτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής περιέγραψε, μιλώντας στο MEGA, τις στιγμές έντασης που εκτυλίχθηκαν ενώ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δέχθηκε «χυδαία επίθεση που δεχόμουν επί 45 λεπτά». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αντίδραση της μητέρας της, λέγοντας ότι «τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε».

«Πήγα μαζί με τη μητέρα μου για προσκύνημα στην Τήνο και όταν πήγαμε στο λιμάνι 15-20 γύφτοι μου έκαναν επίθεση γιατί λέμε τους γύφτους, γύφτους. Ήταν πολύ ξεκάθαρη επίθεση Επί 45 λεπτά δεχόμουν χυδαία επίθεση, δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό και τις απειλές» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο MEGA.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι γύφτοι κάνουν τέτοιες επιθέσεις»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν είναι η πρώτη φορά που οι γύφτοι κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Ακόμα μια φορά αποδεικνύουν το ποιον τους, έβριζαν μπροστά στα παιδιά τους».

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση στο λιμάνι, εξηγώντας ότι αρχικά ένας άνδρας την προσέγγισε προκειμένου να συζητήσουν σε ήρεμο τόνο.

«Καθόμασταν με τη μητέρα μου και συζητούσαμε. Κάποια στιγμή με πλησίασε κάποιος και μου είπε να μιλήσουμε ήρεμα κι εγώ τους είπα αν δεν κάνετε εγκλήματα δεν αφορούν εσάς όσα είπα. Δεν είπα ότι όλοι είναι ίδιοι. Ξεκίνησε η επίθεση γιατί δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στη μητέρα της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στη μητέρα της, η οποία βρισκόταν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως ανέφερε, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από ανάλογη κατάσταση και φοβήθηκε όταν είδε τον αριθμό των ατόμων που τις πλησίασαν.

«Δεν έχει βρεθεί σε κάτι παρόμοιο, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε γιατί όταν βλέπεις 25-30 να σε πλησιάζουν, ένας μάλιστα πήγε να με χτυπήσει… Μου έπιανε το χέρι, μου έλεγε “κόψε”», τόνισε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι θεωρεί πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές απέναντι σε κανέναν πολίτη, ανεξάρτητα από την πολιτική του ιδιότητα.

«Εγώ δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές όχι μόνο για μένα αλλά για κάθε πολίτη που θέλει να πάρει το καράβι. Πού είναι οι καταδίκες από τις ομάδες των αριστερούληδων, των δήθεν ευαίσθητων για τα δικαιώματα των γυναικών; Πού είναι όλοι αυτοί, πού είναι τα κόμματα; Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν υπάρχει εξίσωση θύτη και θύματος. Πάνω από όλα είμαι πολίτης. Το να γίνεται τέτοια χυδαία επίθεση σε εμένα και τη μητέρα μου, που τη βάζω πάνω από όλα, ήταν κάτι που έπρεπε να καταδικαστεί σύσσωμα και ειδικά από όλους όσοι βάζουν πάνω από όλα τις γυναίκες».

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο στο λιμάνι της Τήνου

Το περιστατικό είχε σημειωθεί την περασμένη Κυριακή στο λιμάνι της Τήνου, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδα Ρομά, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε δηλώσεις της σχετικά με τους Ρομά.

Η αρχική αντιπαράθεση δεν άργησε να μετατραπεί σε έντονο φραστικό επεισόδιο. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, κάποιοι από τους άνδρες πλησίασαν την ευρωβουλευτή προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αναφορές της, τις οποίες θεωρούσαν απαξιωτικές απέναντι στους Ρομά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας από τους άνδρες φέρεται να της είπε πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε ότι οι δηλώσεις της δεν αφορούσαν το σύνολο των Ρομά, αλλά άτομα που, όπως υποστήριξε, παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά. Μεταξύ των παραδειγμάτων που ανέφερε ήταν η κλοπή και η ρευματοκλοπή.

Η ένταση κλιμακώθηκε

Μετά την τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η συζήτηση έγινε ακόμη πιο έντονη, ενώ από την πλευρά ορισμένων ανδρών ακούστηκαν βαριές λεκτικές προσβολές σε βάρος της.

«Με είπες γύφτο; Πάρτο μου και γ…», ακούγεται να της λέει ένας από τους άνδρες, ενώ στη συνέχεια την αποκαλεί «καρ…λα, αει στο δ…λο».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, όπως φαίνεται και από το περιστατικό, δεν απάντησε στις συγκεκριμένες ύβρεις. Παρέμεινε στη θέση της κρατώντας σφιχτά την τσάντα της και περιορίστηκε να πει «όλοι ίδιοι είστε».