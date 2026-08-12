Η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας στη Θεσσαλονίκη απέτρεψε ένα άτομο να αφαιρέσει κοσμήματα από μια ανήλικη που είχε εξαπατήσει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας νεαρός, ο οποίος, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, προσπάθησε, τηλεφωνικά, να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει.

Όταν όμως έφτασε στο σημείο και μπήκε στην οικοδομή του κοριτσιού, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα της ανήλικης, η οποία τον απέτρεψε διώχνοντάς τον.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περιεργάζεται διπλανές κατοικίες, προσήχθη σε αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.