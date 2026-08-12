Υπάρχουν ημέρες που ξεκινάτε την προπόνηση και από τις πρώτες ασκήσεις αισθάνεστε ασυνήθιστα κουρασμένοι, βαρείς, χωρίς ενέργεια. Πολλοί αποδίδουν αυτή την κόπωση στη δύσκολη ημέρα ή στην ίδια την προπόνηση. Το πρόβλημα όμως ενδεχομένως προκύπτει από κάτι που έχει συμβεί στο σώμα σας πριν ακόμη αρχίσετε τη γυμναστική, θέτοντάς σας σε μειονεκτική θέση από την αρχή.

Έρευνα διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί ασκούμενοι – το 43% – έφταναν στις προπονήσεις τους ήδη αφυδατωμένοι. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός τους βρισκόταν σε έλλειμμα υγρών προτού καν αρχίσει η προθέρμανση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν αναπλήρωναν επαρκώς το νάτριο που έχαναν ούτε κατανάλωναν αρκετούς υδατάνθρακες κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Και παρότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έμπειρους αθλητές, τα συμπεράσματά της δεν αφορούν μόνο όσους ασχολούνται με τον ανταγωνιστικό αθλητισμό.

Γιατί έχει σημασία τι κάνετε πριν από την προπόνηση

Η ενυδάτωση δεν αφορά μόνο την αναπλήρωση του ιδρώτα που χάνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Σημασία έχει ο οργανισμός να διαθέτει εξαρχής τα υγρά που χρειάζεται πριν αρχίσει η προπόνηση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν κάποιος ξεκινά ήδη αφυδατωμένος, βρίσκεται εξαρχής σε έλλειμμα. Ένα σωστό πλάνο πρόσληψης υγρών κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι σημαντικό, όμως ακόμη πιο σημαντικό είναι να υπάρχει επαρκής ενυδάτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε η άσκηση να ξεκινά χωρίς αυτό το μειονέκτημα.

Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να κάνει την άσκηση να φαίνεται δυσκολότερη απ’ όσο πραγματικά είναι. Μπορεί να κουράζεστε γρηγορότερα, να δυσκολεύεστε περισσότερο να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του σώματός σας, να παρατηρείτε ότι οι καρδιακοί παλμοί ανεβαίνουν ταχύτερα ή απλώς να αισθάνεστε ότι έχετε λιγότερη ενέργεια από το συνηθισμένο.

Αυτό συμβαίνει επειδή η αφυδάτωση μειώνει τον όγκο του αίματος, με αποτέλεσμα η καρδιά να πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά για να μεταφέρει οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα. Το θετικό είναι ότι πρόκειται για ένα από τα πιο εύκολα λάθη της προπόνησης που μπορούν να διορθωθούν.

Τα σημάδια ότι ξεκινάτε την άσκηση αφυδατωμένοι

Η δίψα είναι ένα από τα πιο προφανή σημάδια, αλλά δεν είναι πάντα το πρώτο. Όπως αναφέρουν ειδικοί, ενδείξεις ότι μπορεί να ξεκινάτε την προπόνησή σας χωρίς επαρκή υγρά είναι:

σκούρα κίτρινα ούρα,

ξηροστομία,

πονοκέφαλος ή ελαφριά ζάλη

αίσθημα νωθρότητας ή ασυνήθιστης κόπωσης,

κράμπες,

αίσθηση ότι η προπόνηση είναι δυσκολότερη απ’ όσο θα έπρεπε.

Εάν συστηματικά φτάνετε στην άσκηση ήδη εξαντλημένοι, προτού καν αρχίσετε να ιδρώνετε, ίσως χρειάζεται να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στην πρόσληψη υγρών κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας.

Δεν χρειάζονται όλοι την ίδια ποσότητα υγρών

Ένας από τους λόγους που οι συστάσεις για την ενυδάτωση μπορεί να προκαλούν σύγχυση είναι ότι δεν υπάρχει μία ποσότητα που ταιριάζει σε όλους. Οι άνθρωποι ιδρώνουν με διαφορετικό ρυθμό ανάλογα με παράγοντες όπως το μέγεθος του σώματος, η φυσική κατάσταση, η ένταση της προπόνησης, η θερμοκρασία, η υγρασία, ακόμη και τα γονίδια.

Αυτό αποτέλεσε και έναν από τους λόγους για τη συγκεκριμένη έρευνα και το συμπέρασμα είναι ότι οι ανάγκες σε υγρά θα πρέπει να εξατομικεύονται.

Η ενυδάτωση δεν είναι κάτι που πρέπει να αρχίζει να απασχολεί κάποιον όταν έχει ήδη φτάσει στα μισά της προπόνησης. Η λύση είναι σχετικά απλή: σταθερή πρόσληψη υγρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καλύτερη γνώση του τρόπου με τον οποίο αντιδρά το σώμα στην άσκηση και εστίαση στα μηνύματα που στέλνει το σώμα με αποφυγή γενικών συστάσεων που υποτίθεται ότι ταιριάζουν σε όλους.