Η 24χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα προσωπική πλευρά της οικογενειακής της ζωής, αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο αδελφός της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με την εξάρτηση από ουσίες και την ψυχική του υγεία. Η 24χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε στη Vogue ότι όσα πέρασε ο 27χρονος αδελφός της επηρέασαν βαθιά ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους επηρεάζει όλους», εξομολογήθηκε.

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ παραδέχθηκε ότι εκείνη την περίοδο άρχισε να βλέπει τον εαυτό της ως το «εύκολο παιδί» της οικογένειας, όπως σημειώνει η Daily Mail. Όπως εξήγησε, απέφευγε να ζητά βοήθεια ή να επιβαρύνει τους γονείς της με τα δικά της προβλήματα, καθώς αισθανόταν ότι ήδη είχαν πολλά να διαχειριστούν με τον Πρίσλεϊ. «Ένιωθα ότι θα ήταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονταν στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cindy Crawford's daughter Kaia Gerber admits brother Presley's drug battle 'leveled' their famous family https://t.co/MgDk01RW3H — Daily Mail (@DailyMail) August 12, 2026

Ο Πρίσλεϊ έχει μιλήσει και ο ίδιος δημόσια για όσα αντιμετωπίζει. Τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο στα social media, στο οποίο αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού, στους νυχτερινούς τρόμους και στη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα είχε βιώσει αρκετές απώλειες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κάια παραδέχθηκε ότι βλέπει με θετικό τρόπο την απόφαση του αδελφού της να μιλά πλέον τόσο ανοιχτά. Όπως είπε, οι γονείς τους ήταν πάντα ιδιαίτερα προστατευτικοί με την προσωπική τους ζωή και απέφευγαν να μοιράζονται οικογενειακά ζητήματα δημόσια. Ο Πρίσλεϊ, από την άλλη, έχει επιλέξει να μιλά δημόσια και με ειλικρίνεια για όσα περνά, στάση που η Κάια χαρακτήρισε «αναζωογονητική». Όπως είπε, «υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πόσο σημαντικό είναι να μη δημιουργείται η αίσθηση ντροπής γύρω από τέτοιες προσωπικές δυσκολίες. «Το να προσπαθείς να βάλεις ένα καπάκι πάνω σε κάτι μπορεί να κάνει τον άλλον να αισθανθεί ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποδοχής και της ειλικρίνειας μέσα στην οικογένεια.

Παρά τις δύσκολες στιγμές, ο Πρίσλεϊ φαίνεται να έχει ισχυρή στήριξη από τους γονείς και την αδελφή του. Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram είχε εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον πατέρα του, γράφοντας ότι δεν τον εγκατέλειψε ποτέ και ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό του.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ απάντησαν με θερμά μηνύματα, δείχνοντας πως η οικογένεια παραμένει ενωμένη και στηρίζει τον Πρίσλεϊ στη δύσκολη προσωπική του διαδρομή.