Ένταση σημειώθηκε στα σύνορα του Σουδάν με την Αιθιοπία, καθώς οι σουδανικές παραστρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση σε πόλη κοντά στα σύνορα. Πηγή του τακτικού στρατού υποστήριξε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το έδαφος της Αιθιοπίας.

Εδώ και μήνες, η σουδανική κυβέρνηση, που είναι ευθυγραμμισμένη με τον στρατό, κατηγορεί τους αντιπάλους της, τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ότι εξαπολύουν επιθέσεις με ορμητήριο την επικράτεια της Αιθιοπίας.

Οι αρχές της Γκάισαν, στην πολιτεία του Μπλε Νείλου, ανέφεραν ότι οι ΔΤΥ, που έχουν συμμαχήσει με φράξια του Λαϊκού Κινήματος για την Απελευθέρωση του Σουδάν-Βορρά (MPLS-N), υπό τον Αμπντελαζίζ αλ Χίλου, επιτέθηκαν στην πόλη και σε αγροκτήματα γύρω από αυτήν χθες το πρωί.

«Οι δυνάμεις μας τους αντιμετώπισαν και τους κατάφεραν βαριές απώλειες», είπε η πηγή του AFP στον στρατό υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να μιλά σε ΜΜΕ.

Οι αιθιοπικές αρχές δεν αντέδρασαν ως τώρα.

Σε ανακοίνωσή της, η αυτοανακηρυγμένη εναλλακτική κυβέρνηση των ΔΤΥ, που έχει την έδρα της στο Νταρφούρ, στην άλλη άκρη της χώρας, διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της «απελευθέρωσαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Γκάισαν», καταφέρνοντας «βαριές απώλειες» στον στρατό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

Η πολιτεία του Μπλε Νείλου έχει μετατραπεί σε μέτωπο-κλειδί του πολέμου ο οποίος μαίνεται στο Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023. Οι ΔΤΥ διεξάγουν χερσαίες επιθέσεις και εξαπολύουν πλήγματα με drones, αμφισβητώντας τον έλεγχο του στρατού στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Από την αρχή της χρονιάς, οι μάχες έχουν αναγκάσει περίπου 60.000 ανθρώπους να εκτοπιστούν στην πολιτεία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τον Ιούλιο, ο στρατός ανακατέλαβε την παραμεθόρια πόλη Κουρμούκ, συνεχίζοντας την προέλασή του με σκοπό να ελέγξει αυτοκινητόδρομο 153 χιλιομέτρων που συνδέει την Ελ Νταμαζίν, που ελέγχει, με το βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Οι ΔΤΥ και το MPLS-N του Χίλου ελέγχουν τον νότο της πολιτείας του Μπλε Νείλου, που γειτονεύει με την Αιθιοπία και το Νότιο Σουδάν.

Τον Μάιο, η σουδανική κυβέρνηση -που πρόσκειται στον τακτικό στρατό- κατηγόρησε την Αιθιοπία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι διευκολύνουν επιθέσεις με drones που απογειώνονται από το αιθιοπικό έδαφος και στοχοποιούν πολιτείες της πελώριας εμπόλεμης χώρας, ιδίως την περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Οι αρχές των Εμιράτων έχουν κατηγορηθεί από πολλές πλευρές ότι εξοπλίζουν και παρέχουν κι άλλες μορφές υποστήριξης στις ΔΤΥ, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά.

Η Αιθιοπία επίσης διαψεύδει πως προσφέρει καταφύγιο στο έδαφός της στρατεύματα των ΔΤΥ ή των ΗΑΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.